4-åring til legevakt etter kollisjon med syklist annonse Nødetatene rykket torsdag ettermiddag ut til trafikkulykke på Nedenes i Arendal. 05.07.2018 kl 14:05 (Oppdatert 14:26)

Silje Bratland Roksvåg

Tlf: 959 16 725

Like etter klokken 14 meldte politiet at nødetatene var på vei til trafikkulykke i Natvigveien ved Nedenes.

- En syklist skal ha kjørt på et barn. Nødetater på vei, meldte politiet på Twitter.

Syklisten hadde kollidert med et barn som også var på sykkel.

Like før klokken 14.30 kunne politiet melde at en fire år gammel gutt ble kjørt til legevakt sammen med foreldrene sine for videre behandling.

Kollisjonen skjedde på en gang- og sykkelsti, der barnet og den andre syklisten hadde kommet borti hverandre med den følge at gutten hadde kjørt ut i en grøft.

- Politiet oppretter ikke sak, opplyser operasjonsleder på Twitter.