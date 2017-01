Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

30 savnet etter at hotell ble tatt av snøskred i Italia Tatt av skred: En bil fra det italienske paramilitære, på snødekte veier i Amatrice i Italia etter at regionen ble rystet av nye kraftige jordskjelv onsdag. (Foto: NTB scanpix) 30 personer er savnet og fryktes omkommet etter at et hotell i Abruzzo-regionen i Italia ble begravd i et snøskred, bekrefter sivilforsvaret i landet. UD tror ingen nordmenn ble rammet. 19.01.2017 kl 12:31

Det store skredet ble utløst onsdag kveld og traff et hotell i småbyen Farindola i Abruzzo-regionen i det sentrale Italia. Men redningsmannskaper klarte ikke å ta seg fram til stedet før natt til torsdag. – Det er mange døde, sier Antonio Crocetta i en alpin redningsgruppe som var de første av redningsmannskapene som kom fram til hotellet, der det bodde minst 22 gjester, i tillegg til et personale på sju. Nyhetsbyrået ANSAmelder torsdag formiddag at det første offeret er tatt ut av den ødelagte hotellbygningen. Vanskelige forhold Sivilforsvaret i Italia ønsket ikke å bekrefte om det er funnet omkomne av hensyn til de pårørende til gjester og ansatte ved hotellet. På grunn av vanskelige forhold kom ikke redningsmannskaper fram til hotellet før ved 04-tiden natt til torsdag. – Vi ropte høyt, men fikk ingen svar, sier redningsmannskapene, som tok seg fram ved hjelp av ski, ifølge La Repubblica. Il Messaggeroskriver at bilene som ble satt inn i redningsaksjonen sent onsdag kveld, ble stoppet av store snømengder om lag sju kilometer fra hotellet. Torsdag formiddag ble redningsmannskaper fraktet til området ved hjelp av helikopter og et spesialkjøretøy. Reddet Hotellet ligger om lag 45 kilometer fra kystbyen Pescara i det sentrale Italia. Provinspresident i Pescara, Antonio Di Marco, skriver på Facebook at to personer som befant seg på utsiden av hotellet, som ligger i nærheten av fjellet Gran Sasso, er reddet. – Det vi vet er at skredet traff rett på hotellet, skriver Di Marco. De to personene er ifølge ANSA fraktet til sykehus, og tilstanden deres er alvorlig, men ikke livstruende. Nyhetsbyrået skriver at deler av hotellet rast sammen, mens andre deler er begravd i snø. Skredet flyttet den treetasjes bygningen ti meter. – Ingen indikasjoner Det er foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn er tatt av snøskredet som traff hotellet, opplyser Utenriksdepartementet. – Den norske ambassaden i Italia følger opp saken og skal jobbe videre med lokale myndigheter, opplyser pressevakt Ane Lunde til NTB. I løpet av fire timer rammet fire jordskjelv, alle med en styrke på mer enn 5, sentrale deler av Italia onsdag. Snøskredet ble trolig utløst som følge av skjelvene. I tillegg til de savnede på hotellet, er en eldre mann funnet omkommet i en sammenrast bygning i provinsen Teramo i Abruzzo. (©NTB)