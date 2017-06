30 nye Lotto-millionærer trukket. Er du en av dem? 30 NYE LOTTO-MILLIONÆRER: To spillere vant over åtte millioner lørdag, mens 28 stakk av med hver sin million. Programleder Ingeborg Myhre Ludlow kunne bare gratulerer. (Foto: ) annonse 28 nye Super-Lotto-vinnere ble trukket ut lørdag kveld. I tillegg vant to heldiggriser over 8 millioner kroner hver. Sjekk hvor de nybakte millionærene kommer fra. 24.06.2017 kl 21:22

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284

Grunnen til at de to nye mangemillionærene fikk følge av 28 andre millionærer hang sammen med Norsk Tippings Super-Lotto-lørdag denne kvelden.

Der ble 27 personer og ett andelslag som har spilt Lotto de siste to månedene (siden siste Super-Lotto-trekning påskeaften) trukket ut.

LES OGSÅ: Fikk en merkelig telefon på bryllupsreise

Blant de heldige vinnerne var en sørlending og tre personer fra Telemark (to menn og en kvinne).

Vinnerne av den ordinære Lotto-trekningen var to menn. Disse kom fra Oppland og Akershus og de to herremennene kan glede seg over den nette sum av 8.029.915 kroner hver etter å ha plottet inn denne rekka:

2 – 16 – 22 – 24 – 28 – 32 – 33. Tilleggstall: 14

Følgende vant i Super-Lotto:

Andelslag

Med vinnerne fra 16 forskjellige fylker - deriblant Aust-Agder.

Akershus

Mann fra Skedsmo

Mann fra Skedsmo

Kvinne fra Oppegård

Buskerud

Kvinne fra Øvre Eiker

Kvinne fra Drammen

Finnmark

Kvinne fra Måsøy

Mann fra Alta

Hedmark

Kvinne fra Åmot

Mann fra Ringsaker

Hordaland

Kvinne fra Kvam

Nordland

Mann fra Vestvågøy

Kvinne fra Tysfjord

Oppland

Mann fra Gjøvik

Mann fra Vang

Oslo

Kvinne fra Oslo

Rogaland

Mann fra Sola

Kvinne fra Karmøy

Kvinne fra Klepp

Sør-Trøndelag

Kvinne fra Orkdal

Kvinne fra Meldal

Telemark

Mann fra Skien

Kvinne fra Skien

Mann fra Bamble

Vest-Agder

Kvinne fra Kristiansand

Vestfold

Mann fra Ramnes

Kvinne fra Stavern

Østfold

Mann fra Sarpsborg