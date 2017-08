Få full digital tilgang til alt innhold i 1 uke for kun 49,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse 25 bilførere fikk bot i fartskontroller på veiene FARTSKONTROLL: Bildet er tatt fra kontrollen som UP avholdt på Trommestadveien i Arendal tidligere denne uka. (Foto: Ingmar Brokka Rike) annonse Utrykningspolitiet avholdt trafikkontroll ved Hægeland på riksvei 9 onsdag. 30.08.2017 kl 21:53 (Oppdatert 22:52)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Operasjonsleder i Agder politidistrikt melder at trafikkontrollen ble avholdt i en 60-sone ved Hægeland på riksvei 9. Det ble skrevet ut 15 forenklede forelegg for fartsovertredelse. Høyeste målte hastighet på stedet var 84 km/t. Operasjonsleder melder også at det har vært avholdt en fartskontroll i 70-sonen på E18 ved Haslestad onsdag. Her ble det skrevet ut 10 forenklede forelegg for fartsovertredelse. Høyeste hastighet på stedet var 96 km/t.

annonse