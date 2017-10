Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse 24 fots Ibiza drev mot land med garn i propellen RYKKET UT: Redningsskøyta måtte rykke ut å bistå de tre før det gikk galt. (Foto: Arkivfoto) Redningsskøyta Inge Steensland har rykket torsdag ettermiddag ut etter at Hovedredningssentralen meldte om en Ibiza som drev mot land utenfor Lillesand. 12.10.2017 kl 15:40

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Agderposten fikk opplyst i 15.30-tiden fra redningsskøyta at de var på vei fra Arendal til Lillesand etter at de ble kalt ut av Hovedredningssentralen. - En båt driver mot land utenfor Lillesand etter at den har fått garnbruk i propellen, forteller kapteinen på redningsskøyta. Det er snakk om en 24 fot stor Ibiza-båt. Ifølge redningsskøyta var det personer om bord i båten. I 17-tiden opplyser redningsskøyta at båten med personene ombord fikk hjelp på stedet og at Inge Steensland derfor kunne avbryte oppdraget. - Personene som var ombord er i gode hender, opplyses det.

