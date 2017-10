Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

24-åring anmeldes for ruskjøring ARENDAL: Illustrasjonsfoto. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. (Foto: Ingmar Brokka Rike)

Politiets operasjonsleder melder at en 24 år gammel kvinne anmeldes for ruskjøring i Arendal mandag kveld. 30.10.2017 kl 21:13

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Operasjonsleder i Agder politidistrikt fikk melding om hendelsen i Arendal klokken 19.57. Det er en kvinne på 24 år som anmeldes for kjøring i påvirket tilstand. Kvinnen anmeldes også for kjøring uten gyldig førerkort.

