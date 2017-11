Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse 22-åring tatt i 142 km/t på E18 annonse En 22-åring må klare seg uten førerkort etter at han ble tatt for råkjøring i Lillesand. 17.11.2017 kl 19:10

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Utrykningspolitiet (UP) stoppet føreren på E18 i Lillesand klokken 18.28 fredag kveld. – Mann 22 år anmeldes for å ha kjørt i 142 km/t i 100-sone, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt. Sjåføren måtte pent og pyntelig ta beina fatt etter råkjøringen, førerkortet ble nemlig beslaglagt på stedet.

LES OGSÅ

annonse

annonse

annonse

annonse