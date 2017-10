2 mistet lappen – 9 fikk bot KONTROLL: To mistet lappen da UP avviklet trafikkontroll på E18 mellom Arendal og Grimstad torsdag kveld. (Foto: Ingmar Brokka Rike) annonse To bilførere mistet lappen under en fartskontroll på E18 mellom Arendal og Grimstad torsdag kveld. 13.10.2017 kl 00:56

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284

I tillegg til de to ferske fotgjengerne fikk hele ni førere forenklede forelegg for fart i løpet av de drøye to timene kontrollen varte.

– Kontrollen fant sted i 90-sonen på E18 gjennom Fevikmarka, melder operasjonslederen i Agder politidistrikt torsdag kveld.

Kontrollen som ble holdt på Grimstad-siden av kommunegrensen varte fra klokken 19.30 til 22.15, og det var tydelig at mange falt for fristelsen å tråkke litt for hardt på gassen i det fine høstværet.

bucher@agderposten.no