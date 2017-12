160 blåste i promillekontroll. Gjett hvor mange som ble tatt Promillekontroll: UP avholdt promillekontroll på Strømsbusletta i Arendal på 3. juledag. Ingen av de 160 kontrollerte bilførerne blåste rødt. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse Utrykningspolitiet gjennomførte promillekontroll på Strømsbusletta i Arendal 3. juledag. 27.12.2017 kl 22:53

Politiet avholdt promillekontroll på Stroømsbusletta i flere timer onsdag kveld.

- 160 biler er kontrollert. Ingen reaksjoner, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt på Twitter.

Dermed kunne alle de 160 bilistene kjøre videre 3. juledag.

Falske skilter 1

Like heldig var ikke eieren av en moped som ble funnet på en adresse i Arendal.

Klokken 21.41 meldte politiet at UP hadde kommet over en moped med falske skilter i Arendal.

- Forholdet anmeldes, opplyser operasjonsleder.

Falske skilter 2

Tidligere på ettermiddagen, nærmere bestemt klokken 17.55, fikk politiet i Agder melding om en bil med falske skilter i Arendal sentrum.

- UP sjekker opp og anmelder forholdet, opplyser operasjonsleder.