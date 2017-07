16-åring dømt for trusler og vold i kjølvannet av dobbeltdrapet i Kristiansand DOBBELTDRAP: Wilds Minne skole, fra da politiet hadde sperret av åstedet for dobbeltdrapet. (Foto: Tarald Reinholt Aas) annonse En 16 år gammel gutt er dømt til sju måneders betinget fengsel for å ha truet og banket opp en gutt som hevn etter dobbeltdrapet i Kristiansand i fjor. 19.07.2017 kl 09:52 (Oppdatert 09:56)

NTB

16-åringen har forklart at han ville ta hevn på fornærmede, fordi det gikk rykter om at han skulle ha vært med på drapet av Jakob Hassan, det ene av ofrene i dobbeltdrapet på Lund i desember 2016, ifølge NRK.

Tidligere i år ble en annen gutt dømt for vold mot samme fornærmede.

16-åringen har innrømmet at han sammen med to kamerater både slo og sparket fornærmede i Kristiansand sentrum i februar i år. Han er også dømt for å ha sendt truende Facebook-meldinger til gutten.

Dommen omfatter også forhold som ikke knyttes til dobbeltdrapet, deriblant trusler, slag, hasjbruk og to mindre tyverier.

En 16-åring ble i juli dømt til 11 års forvaring for alene å ha stått bak dobbeltdrapet.

