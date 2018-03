15 bøtelagt for fart annonse Hele 15 bilførere fikk forenklede forelegg av utrykningspolitiet (UP) under to kontroller i Aust-Agder fredag kveld. 16.03.2018 kl 22:54 (Oppdatert 22:55)

Det startet i Arendal og på fylkesvei 420.

Mellom klokken 18.50 og 20.30 avholdt politiets utrykningsenhet kontroll. Her ble fire bilførere stoppet og gitt forenkelde forelegg for fart. Høyeste hastighet var 69 km/t i 50-sonen.

Omtrent samtidig – fra klokken 17.45 til 21.00 holdt en annen UP-patrulje kontroll på riksvei 9 på Evje.

– Her fikk 11 bilførere fått forenklet forelegg for fart. Her var høyeste hastighet 104 km/t i 80-sonen, melder Agder politiditrikts operasjonsleder.