13 år gammel jente meldt savnet annonse Det er igangsatt en leteaksjon tirsdag kveld etter at en 13 år gammel jente ikke kom tilbake i forbindelse med et orienteringsløp på Kjærrane i Kristiansand. 16.05.2017 kl 22:41 (Oppdatert 23:08)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282

– Politiet har startet en leteaksjon og kalt ut frivillige mannskaper - i tillegg til egne ressurser, forteller Trond Bjørnøy, redningsleder ved Hovedredningssentralen på Sola, til Fædrelandsvennen.

Operasjonsleder i Agder politidistrikt forteller at politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.31.

Dro på treningsløp

Innsatsleder i politiet, Hans Waage, forteller at 13-åringen ikke dukket opp etter at hun løp et treningsløp tirsdag kveld.

Hun dro ut klokka 18.00, og skulle være tilbake klokka 19.00. Jenta er medlem i Kristiansand orienteringsklubb.

Ifølge politiet var det klubben og jentas mor som meldte 13-åringen savnet da hun ikke kom tilbake.

Frivillige deltar

Fædrelandsvennen skriver at frivillige fra klubben er i gang med søket.

Det er også flere på vei fra Røde Kors og Norske redningshunder som skal delta i søket.