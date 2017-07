120 fotballgale hisøyspillere til dansk cup PÅ MATTA: Gjengen sett fra oven. (Foto: Toralf Taraldsen) IVRIG UNGDOM: Her er mange av de 120 fotballspillerne som skal få felles opplevelser og spille mange fotballkamper på dansk jord. Her er mange av dem samlet. (Foto: Toralf Taraldsen) annonse I siste uken av juli tar fotballgruppa i Hisøy IL med seg all lagene fra 12 år og opp til 19 år til Danmarks største og mest kjente turnering, Dana Cup. 19.07.2017 kl 11:35 (Oppdatert 11:41)

Innsendt

Dette er andre året fotballgruppa reiser, etter en ubetinget suksess forrige år.

I fjor reiste cirka 100 spillere, og i år er det enda flere som får være med når 120 spillere reiser sammen med cirka 25 voksne som følger spillerne.

Sportslig og sosial opplevelse

Dana Cup er en flott arena for sportslige opplevelser og prestasjoner.

Turneringen er også en flott arena å knytte enda sterkere bånd til spillerne på både eget lag, på tvers av årskullene og kanskje til og med spillere fra andre land.

Da fotballgruppa på Hisøy dro ned i fjor, var konklusjonen i etterkant at dette var svært vellykket.

Fotballgruppa på Hisøy bestemte derfor å gjøre dette til en standardturnering for ungdommen. Turen i fjor knyttet spillergruppa tettere sammen og samtidig fikk lagene nye sportslige utfordringer som både var artig og utviklende.

Tilhørighet

– Det er med store forventninger vi nå reiser nedover igjen. Det var kjempevellykket i fjor og dette har blitt en turnering som guttene har gledet seg til og jobbet for gjennom hele året, sier Erik Christiansen, oppmann for gutter født i 2003.

Han var også i fjor med som voksen ledsager for sitt lag.

Når fotballgruppa drar samlet på en turnering som Dana Cup, så er det for å tilby et likt tilbud på tvers av alle alderstrinnene fra de er 12 år.

Samtidig er dette et viktig initiativ for at lagene skal få felles opplevelser og tilhørighet i klubben.

Fotballgruppa i Hisøy IL har for tiden skikkelig vind i seilene med mange spillere på hvert kull og det er viktig at man gjør ting sammen for å styrke samholdet.

Jentelag om to år

Det er ingen jentelag som drar ned til Dana Cup fra Hisøy IL i år.

Jentefotballen har flere år ligget helt nede i klubben.

Hisøy IL er imidlertid svært glade for å ha fått i gang jentelag i tre kull og om to år vil det også kunne stille jentelag fra Hisøy på Dana Cup.

Grytidlig start

Mandag 24. juli møter lagene opp på forskjellige møtesteder rundt om på Hisøy, noen på skolen, andre ved det gamle biltilsynet og atter andre ved Esso på Vippa.

Ferjen fra Kristiansand drar klokken åtte, og da skal alle mann være med.

Kampene starter tirsdag 25. juli. Først ut er Gutter 12 og Gutter 14, de skal spille mot Hjørring IF fra Danmark og Lyngbø SK fra Norge.

Så renner det på med kamper de neste dagene.

I løpet av de to første dagene har Hisøy spilt kamper mot lag fra Norge, Danmark, Skottland, Tyskland, Polen, Ukraina og Færøyene.

Torsdag blir det sluttspill og så får tiden vise hvem som kommer til A- og B-sluttspill og hvor langt lagene kommer der.

Alle gleder seg i hvert fall til å spille mange spennende kamper og til å nyte livet i Danmark mellom slagene!

Øya-øya-Hisøya

– Det er veldig artig å følge med ungdommen på turnering i en uke! Går det like smertefritt som i fjor så er det bare ferie å være med som voksen ledsager for denne gjengen, sier Erik Mong som er med som voksen ledsager og leder i fotballgruppa i Hisøy IL.

Det er ungdommer i stort aldersspenn som reiser sammen.

Regler må følges

Det stiller litt ekstra krav til både aktiv deltakelse av de voksne og at regler som hører hjemme for et norsk idrettslag på tur følges.

– Vi reiste ned med over 100 ungdommer i fjor. Vi hadde absolutt ingen negative hendelser. Det er vi veldig glade og ganske så stolte av og vi satser på en like positiv opplevelse i år!

– Det krever at absolutt alle som reiser ned tar ansvar for dette, både spillere og voksne.

– Får vi det til, så er det bare en fantastisk fin ferieuke å være på Dana Cup i Hjørring, avslutter Erik.

Artikkel innsendt av Hisøy ILs fotballgruppe