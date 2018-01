10.000 uten strøm på Agder i kveld annonse Rundt 10.000 kunder er uten strøm på Agder mandag kveld. Årsak: uværet. 15.01.2018 kl 21:04 (Oppdatert 15.01.2018 kl 22:46)

Klokken 21.00 er rett i underkant av 10.000 kunder uten strøm i Aust- og Vest-Agder.

Det opplyser Agder Energi på egen nettside.

Her er de uten strøm

De fleste uten strøm er i Vest-Agder, men også i Aust-Agder er det strømløst i fire områder. Slik er situasjonen ved 22-tiden mandag kveld:

I Froland er 232 kunder uten strøm etter en feil på strømnettet.

I Birkenes kommune er 633 kunder uten strøm etter en feil på strømnettet.

I Evje og Hornnes er 599 kunder uten strøm etter en feil i strømnettet ved Gautestadveien.

I tillegg er 592 kunder urten strøm i et annet område i Evje og Hornnes.

Ekstramannskaper

– Det er tung snø og rundt null grader som gjør at mange trær faller over linjer som ryker, sier beredskapsleder Jon Eilif Trohjell i Agder Energi Nett til NRK Sørlandet.

Agder Energi har kalt ut ekstramannskaper for å rette feilene.

På nettsidene forklarer Agder Energi Nett at det er våt snø og sterk vind som har ført til strømbrudd flere steder på Agder.

- Vi kobler om strømforsyningen der det er mulig og jobber med å lokalisere feilsted. Av hensyn til montørenes sikkerhet kan det være at reparasjoner ikke kan settes i gang mens det er uvær og mørkt. Kundene må derfor være forberedt på at det kan ta tid før strømforsyningen blir gjenopprettet, heter det på nettsiden.

Hold avstand

- Hold god avstand dersom en oppdager strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene - berøring kan medføre livsfare, skriver Agder Energi Nett.

Klokken 22.00 har antallet kunder uten strøm steget til 10.500.

- Fyll bøtter med vann

I Birkenes kommune forventer man at flere kan bli strømløse i løpet av natten.

I en melding på kommunens Facebook-side skriver man følgende:

«Det er grunn til å tro at flere kan bli berørte av dette senere i kveld og i natt. Birkenes kommune ber innbyggere ta forhåndsregler. Fyll bøtter med vann slik at man kan skylle ned i toalett, lad opp telefoner, sett batteri i lykter og ha eventuelt alternativ oppvarming klar. Vi ber også om at denne meldingen deles med de som ikke leser FB. Hjelp naboer, venner og kjente!»