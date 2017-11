1.500 mistet strømmen da trafo kortsluttet

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

STRØMBRUDD: Brannvesenet og folk fra strømselskap på stedet. (Foto: Anne Gro Ballestad) MØRKLAGT: Mørklagte hus på Myrene i Arendal. (Foto: Anne Gro Ballestad) Brannvesenet rykket kort etter klokken 16 ut på meldingen om trafobrann i Myraveien. Varmgang i trafokiosken i Arendal førte til at 1.500 på det meste var uten strøm. 06.11.2017 kl 16:16 (Oppdatert 19:09)

Østre Agder brannvesen Arendal rykket kort etter klokken 16 ut etter melding om brann i en trafo i Myraveien, Arendal. Brannvesenet på stedet, har kontroll og ingen spredning. Kraftverket på vei — 110 Agder (@110Agder) 6. november 2017 Agder Energis strømkart viste klokken 16 at nær 1.500 kunder i Arendal er uten strøm. Politiet melder klokken 16.20 at også strømselskapet og politiet er på vei. Klokken 16.22 har brannvesenet kontroll på selve brannen, opplyser 110-sentralen. På samme tidspunkt er 1.489 kunder uten strøm. MØRKLAGT: Mørklagte hus på Myrene i Arendal. Foto: Anne Gro Ballestad Klokken 16.46 har brannvesenet reist igjen, sier Agderpostens reporter på stedet: Det skal ikke ha vært noen direkte brann i trafoen – i stedet var det varmgang som sørget for strømbruddet. Unni Farestveit, direktør for samfunnskontakt i Agder Energi, sier selskapets folk jobber med å skaffe seg oversikt – hun kan foreløpig ikke si noe om når strømmen kommer tilbake i i mørklagte husstander. Klokken 16.56 er tallet på kunder uten strøm vesentlig redusert, til 330. – Vi har koblet om en rekke kunder. Feilsøkingen fortsetter – våre folk gjør det de kan på stedet, sier Farestveit til Agderposten.

