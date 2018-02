Denne butikken ble vekstvinneren. Se hele oversikten POPULÆRT: Fra Coop Extra butikken på Stoa, som åpnet i oktober i fjor. (Foto: Silje Bratland Roksvåg) Kjedenes markedsandeler Kjede 2017 2016 Endring Rema 23,4 24,4 -1,0 Kiwi 20,8 19,9 +0,9 Coop Extra 12,6 11,5 +1,1 Meny 10,6 10,9 -0,3 Spar/Eurospar 7,2 7,0 0,2 Coop Prix 5,2 5,3 -0,1 Coop Obs 5,3 5,4 -0,1 Coop Mega 4,1 4,3 -0,2 Bunnpris 3,8 3,9 -0,1 Joker 3,7 3,7 0,0 Coop Marked 1,9 2,2 -0,3 Kilde: Nielsen/Dagens Næringsliv Coop Extra ble vekstvinneren i kampen mellom dagligvarekjedene i 2017. 27.02.2018 kl 11:52 (Oppdatert 11:53)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536

Det viser 2017-rapporten fra analysebyrået Nielsen, melder Dagens Næringsliv.

Coop Extra-kjeden økte sin markedsandel fra 11,5 til 12,6 prosent i fjor, ifølge analysen.

Rema 100 ble den store taperen med et fall fra 24,4 til 23,4 prosent i sin andel av det norske dagligvaremarkedet. Rema er likevel fortsatt Norges største kjede, men pustes nå i nakken av erkerivalen Kiwi.

Den tredje store lavprisaktøren, Norgesgruppens Kiwi-kjede, vinner fortsatt terreng med en økning fra 19,8 til 20,8 prosent markedsandel.

Det samlede dagligvaremarked økte i fjor med 1,1 prosent i fjor, skriver DN.

- Beintøff konkurranse

– Det er beintøff konkurranse. Den er til de grader blitt sterkere etter at Extra kom for alvor inn i markedet som en større nasjonal kjede enn noen gang. I 2016 klatret vi opp som Norges tredje største dagligvarekjede. For oss er det vanvittig gøy å se hvor sterkt vi står i den lokale konkurransen. Vi er kjemperobuste og tar kundene fra de andre kjedene, sier Extra-sjef Christian Hoel til Dagens Næringsliv.

Coop Extra åpnet i oktober i fjor ny butikk på Stoa, og har også planer om etablering i Grimstad og på Hisøy.

Overfor DN vil ikke Hoel opplyse konkret hvor mange helt nye butikker som åpnes.

– Samvirkelagene har piggskoene på for å åpne nye butikker, og jeg kan bekrefte at det er en skikkelig totalmobilisering i Coop. Vi er fortsatt i en kartleggingsfase for å se hvilke Prix-butikker som skal omprofileres til Extra, sier kjedesjefen til avisen.

- Pendelen har snudd

Administrerende direktør i Rema franchise, Jan Frode Johansen, mener kjeden er på riktig kurs:

– Pendelen snudde i november, og vi har hatt en helt annen utvikling mot slutten av fjoråret og starten av 2018, sier Johansen til DN.