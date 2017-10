Store forventninger ALTERNATIVER: CX-5 er tilgjengelig med én diesel på 175 hestekrefter og to bensinversjoner på 175 og 195 hestekrefter, alle i kombinasjon med firehjulstrekk. Forhjulstrekkvariantene har enten en bensinmotor på 165 eller diesel med 150 (Foto: Morten Abrahamsen) BESTSELGER: I 2013 var CX-5 Norges fjerde mest solgte personbil. I fjor var den på 12 plass, rett foran lillebror CX-3, ifølge tall fra Opplysningrådet for Veitrafikken. (Foto: Morten Abrahamsen) IKKE SUPERMODERNE: Interiøret er ryddig og fungerer fint, men det er langt fra det mest moderne på markedet. Klokkene i dashbordet er analoge og oppsettet følger et tradisjonelt mønster. (Foto: Morten Abrahamsen) CX-5 er Mazdas brødvinner i Norge. Den nye utgaven lander støtt, men om den klarer å finne like mange norske kunder som forgjengeren, er slett ikke sikkert. 22.10.2017 kl 23:08

Mazda CX-5 er så viktig for merket i Norge at det nesten må være litt skummelt. Fram til den kom på markedet i 2012, hadde det japanske bilmerket en markedsandel ned mot én prosent blant personbilene i Norge. Fra introduksjonen av modellen har den økt til drøyt fire prosent, hvor CX-5 står for omtrent halvparten av Mazda sitt salg. Alene står den for at merket har beveget seg fra skyggenes dal til topp-ti i Norge.

Når den nå kommer i en helt ny utgave kan man trygt si at det hviler et visst press på at den skal prestere solid overfor sin potensielle kundemasse.

Samtidig er markedet i en saftig utvikling, ikke minst i Norge. Det kommer nye modeller i det mellomstore SUV-segmentet omtrent ukentlig, og er en av disse tilgjengelig som ladbar hybrid, vil den nærmest automatisk selge som kappete bartrær i førjulstiden. CX-5 kommer ikke som hybrid.

Nytt fjes

Andre generasjon CX-5 har mer markerte linjer langs sidene og et fjes fra den nyeste standarden hos Mazda. Det kler den godt. Det er en mellomstor SUV som, i hvert fall forfra, skiller seg fra alle de andre.

Designgrepene er vellykkede, samtidig er de ikke så dristige at de 16.000 nordmennene som har kjøpt den forrige utgaven blir skremt.

Innvendig har Mazda også gjort en redesign, hvor de blant annet har løftet den midtstilte skjermen slik at man ikke trenger å ta blikket langt vekk fra veien, og ryddet litt opp i knapper og betjeningshjul. Det er blitt ryddig, men langt ifra supermoderne. Bak rattet er det fortsatt klokker. Fordelen er at det er lett for øyet, og skjermens funksjonalitet er god. Funksjonene styres via et hjul på midtkonsollen, en langt bedre løsning enn rene berøringsskjermer, som er en konsentrasjonstyv for sjåføren. Et minus i testbilen var at seteputen ikke var justerbar, noe som kan bli ugreit om man har lange bein på en lang tur.

Ikke den beste motoren

Testbilen var utstyrt med bensinmotor på to liter som yter 160 hestekrefter koblet mot en automatgirkasse og med firehjulstrekk. Motoren er med fra forrige utgave, og i utgangspunktet er dette en miks som bør være ideell for det norske markedet.

Ganske fort viser det seg at den ikke helt får det til. Motoren har et lavt dreiemoment, 208 newtonmeter, som slår inn på et relativt høyt turtall, 4000 omdreininger per minutt. Girkassen klarer ikke å kamuflere at klossen under panseret er veldig veik på lave turtall, og velger man å sette girkassen i sport blir den kjempestressa. Da jager den høye turtall, hvor effekt og dreiemoment befinner seg.

At over halvparten av kundene søker seg mot dieselmotoren, som er noe dyrere, gir mening, den har en langt bedre motor- og girkassedynamikk.

Selve kjøreegenskapene er fine. Her er Mazda flinke. Understellet er ikke justerbart, men klarer å levere et godt kompromiss. Ganske stramt uten at det går for mye utover komforten. Som de fleste andre biler i sjangeren, er den lett på rattet, men styringen føles samtidig presis. Det er ikke en bil som trives veldig godt om den presses hardt, uten at det er noe stort poeng for en bil av denne typen.

Vanskelig marked

Plassen innvendig er god, for fire voksne. Den midterste delen av baksetet er nok ikke et sted man ønsker å sitte særlig lenge. Setene er plassert forholdsvis dypt, men ikke verre enn at barn også bør klare å få noe sollys på seg.

Testbilen har høyeste utstyrsnivå, Optimum, som de fleste norske kundene velger. Det er lett å forstå. Den har så å si alt man kan komme på av moderne teknologi og utstyr. Selv om bilen langt fra er av de billigste i sin klasse, er det grunn til å tro at mange andre vil få et solid prispåslag fra veiledende pris med en tilsvarende utstyrspakke.

Mazda gjør en stødig landing med CX-5, men akkurat testbilens drivverk er ikke det beste alternativet til bilen. Det er heller ikke til å komme bort fra at en bil som den nye Volkswagen Tiguan framstår som noe mer raffinert, med en mye bedre girkasse og mulighet for et justerbar understell. Samtidig blir det fort en langt dyrere bil enn CX-5.

Det er lite trolig at den nye CX-5 vil være en like massiv suksess som forgjengeren, men det er ikke bilens feil. Det er det norske markedet, som premierer ladbare hybrider. I tillegg er utvalget av biler i segmentet mange ganger så stort i dag sammenlignet med slik det var da CX-5 kom for fem år siden.