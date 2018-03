Neste 911 blir ladbar LADE-911: Neste generasjon Porsche 911 vil bli tilgjengelig som ladbar hybrid. (Foto: Produsenten) Porsche 911 blir tilgjengelig som ladbar hybrid for første gang når neste generasjon av sportsbilen kommer. 11.03.2018 kl 19:06 (Oppdatert 19:07)

NTB

– Det vil bli den sterkeste 911-en vi noen gang har laget, over 700 hestekrefter er mulig, sier Porsche-sjef Oliver Blume til Autocar.

Den kraftigste av dagens utgaver er 911 GT2 RS, med 700 hestekrefter.

Det er ventet at den nye 911-serien blir lansert til høsten, og at det vil ta et par år før hybridutgaven er på veien.