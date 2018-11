Leveringsangst også for e-Niro POPULÆR: Kia-sjef Irene Solstad kan fortelle om en svært lang liste med reservasjonsholdere til e-Niro. (Foto: Morten Abrahamsen / NTB /) LADEPORT: Ladeporten til e-Niro er der man finner grillen på Niro-utgavene med hybrid drivlinje. (Foto: Morten Abrahamsen / NTB /) Kias nye elbil, e-Niro, har skikkelig rekkevidde og relativt lav pris. Dermed blir den problematisk populær. 10.11.2018 kl 13:32

Morten Abrahamsen / NTB

– Dette er en bil mange har ventet på, sier Irene Solstad, administrerende direktør i Kia Bil Norge, når hun viser fram elbilen Kia e-Niro for første gang i Norge.

Noe hun har helt rett i. Per i dag har de 6250 som har betalt 7777 kroner for å stå på reservasjonsliste.

Solstad kunne også avsløre den norske prisen, som blir 377.400 kroner for en topputstyrt versjon – hvilket de 1000 første utgavene av bilen vil være.

E-Niro har med sine 451 liter større bagasjerom enn Golf, og Kias representanter sier den er betydelig større enn Hyundais elbil Kona, som har mye av den samme teknikken. Dette skal også forsvare en høyere pris.

Men e-Niro støter på de samme problemene som Kona, og flere elbiler før dem, nemlig forholdet mellom etterspørsel og leveringstakt i Norge.

– Det kommer 100 biler før nyttår, som skal ut til forhandlerne som demobiler, og så begynner vi kundeleveringene over nyttår, sier Solstad.

Vil ta tid

Importøren regner med at de får til sammen 2000 biler neste år.

– Setter man seg på lista nå, vil man trolig få bilen i løpet av 2020, sier hun.

Et batteri på 64 kWh gir bilen en rekkevidde på 48,5 mil i den relativt realistiske WLTP-syklusen.

Solstad la ikke skjul på at hun gjerne skulle fått mer konkret informasjon fra fabrikken, men at dette har vist seg vanskelig. Samtidig sa hun at Norge er et viktig land når det gjelder leveringer.

– Vi er ett av fire prioriterte land, sammen med Frankrike, Sverige og Nederland. Dette er også de eneste landene som har lansering av modellen i år.

Foreløpig blir ikke e-Niro levert med hengerfeste. Dette skal testes ut i vinter og kan komme etter hvert.