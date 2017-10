Lav produksjonskapasitet bremser elbilsalget SELGER: Volkswagen e-Golf fikk en større batteripakke tidligere i år, det har gitt den økt salg. (Foto: Kallestad, Gorm) KAPASITET: Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, ber bilprodusentene ha skikkelig kapasitet før de setter i gang med elbilproduksjonen. (Foto: Norsk Elbilforening) Noen elbiler kan man få på dagen, andre må man vente lenge på. 22.10.2017 kl 22:42

Morten Abrahamsen / NTB

Elbilsalget i Norge er høyt sammenlignet med resten av verden. Så langt i år har elbilene stått for 20 prosent av de nye personbilene, ifølge statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Men elbilandelen kunne vært enda høyere hvis produksjonskapasiteten hadde matchet etterspørselen.

– Mange av elbilene leveres jo knapt i flere land enn Norge, og fabrikkene har ennå ikke skikkelig kapasitet. De klarer rett og slett ikke å produsere nok, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Problemstillingen rammer særlig to av modellene som har et stort potensial i det norske markedet.

– Per i dag er det cirka ett års ventetid på Ioniq electric, litt avhengig av hvilken modell og farge som er valgt. Fabrikken har fått økt kapasiteten i høst, så vi håper det vil bidra til å minske køen, sier Morten Brusletto, Senior PR-manager hos den norske Hyundai-importøren.

For øyeblikket skal det være rundt 2000 personer i Norge som står på venteliste for å få bilen. Tidlig neste år kommer merket med en elbil til, SUV-en Kona, her håper Brusletto på bedre kapasitet.

– Med hensyn til Kona så er både vi og fabrikken oppmerksom på utfordringene i det norske markedet, og vi jobber for å unngå en lignende situasjon med denne bilen, sier Brusletto.

For liten tilgang

Bilmodellen med de aller største utfordringene når det gjelder levering, er Opels Ampera-e, en kompaktbil med en realistisk rekkevidde på rundt 40 mil. Den ligger prismessig gunstig til, med en start på drøyt 300.000, noe som ikke overraskende har slått an i det norske bilmarkedet. Før bilen i det hele tatt hadde satt sine hjul på norsk jord var det over 4000 som hadde bestilt den. Fra de første leveringene i vår og fram til i dag er det levert ut rundt 1000 stykker.

– Våre forhandlere skriver nå kontrakter med forventet levering i 2019, sier Stein Pettersen, PR-sjef i Opel Norge.

– Jeg synes synd på Opel i Norge, dette er ikke importørens feil, kommenterer Bu i Elbilforeningen.

Ampera-e produseres i USA, parallelt med tvillingbilen Chevrolet Bolt. Den skal lanseres i en rekke markeder, noe som åpenbart påvirker leveringssituasjonen i Norge.

– Når jeg snakker med de store bilprodusentene, sier jeg alltid at de må komme med nok biler når de bestemmer seg for å lage en elbil. At de må ha bra med kapasitet når de setter i gang, sier Bu.

Et annet stadium

For Nissan, som på nyåret kommer med en ny generasjon Leaf, er situasjonen annerledes.

– Nissan er på et helt annet stadium. De har solgt Leaf i sju år, og har en helt annen kapasitet når det gjelder elbiler. Nissan snakker om å utvide det globale markedet fra 50 til 60 land for Leaf. Det sier seg selv at de da har et volum på fabrikkene som de andre ennå ikke kan matche, sier Bu.

En annen bestselger over flere år i Norge er Volkswagen e-Golf. Den kom tidligere i år med en kraftigere batteripakke og har etter det toppet salgslistene i Norge, igjen. Det gir noe ventetid, men ikke på nivå med Hyundai eller Opel.

– For e-golf er det nå seks måneders ventetid. For e-up! er det mellom fire og seks måneder, opplyser Anita Svanes, kommunikasjonssjef i Volkswagen.

Posisjonering

– Jeg tror etterspørselen vil være høyere enn tilbudet i Norge i fire til fem år til. Inntil da vil ikke produksjonskapasiteten holde følge når flere og flere land melder seg på i elbilmarkedet, sier Bu i Elbilforeningen.

Hun trekker fram at det hun kaller en «sprø situasjon» i Norge: Det at flere bilprodusenter, som Mercedes-Benz, Audi og Jaguar, nå reklamerer tungt med biler som ikke er på markedet på en stund. Og i Mercedes-Benz' tilfelle ikke vil være det på flere år.

– Det viser hvor viktig det er å posisjonere seg i det norske markedet. Det viser også at norske forbrukere er med på å påvirke bilfabrikkenes satsinger. Her er de norske importørene med og pusher fordi de vet at markedet er stort, sier Bu.