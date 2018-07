God bil – lite publikum NORGESBIL: Stasjonsvogn med noen SUV-effekter er i utgangspunktet en biltype som har bra fotfeste i Norge. Opel Insignia Country Tourer har et par centimeter høyere bakkeklaring en enn vanlig Insignia. (Foto: Morten Abrahamsen) KUNDER: Ifølge importøren er det en god del av Insignia-kundene som har vært SUV-eiere. Country Tourer-modellen har også vist seg populær blant drosjeeierne. (Foto: Morten Abrahamsen) LANG: Opel Insignia er rett over fem meter lang, det gir rikelig med innvendig plass (Foto: Morten Abrahamsen) LITT BAKPÅ: Innvendig er ikke designen helt moderne. Det er heller ikke premium kvalitetsnivå, men den er svært godt utstyrt. (Foto: Morten Abrahamsen) Tekniske data Opel Insignia Country Tourer 2,0 CDTi

Pris: 714.900.-

Pris testbil: 777.300.-

Motor: 4 syl. Diesel. 1956 ccm. 210 hk v. 4000 o/min. 480 Nm v. 1750 o/min.

Aks: 8,2 sekunder

Toppfart: 228 km/t

Forbruk: 0,72 l/mil

Utslipp: 191 g/km CO2. 51,4 mg/km NOx

Bagasjerom: 540/1530 liter

LxBxH: 5004/1871/1525 mm

Egenvekt: 1732 kilo

Tilhengervekt: 1605 kilo Opel Insignia kunne vært en perfekt norgesbil, men den har et problem med avgiftskalkulatoren. 21.07.2018 kl 13:54 (Oppdatert 13:55)

Morten Abrahamsen

I fjor kom Opel med en ny utgave av Insignia, uten det skapte de helt store overskriftene. Tilgjengelig som sedan eller stasjonsvogn, uten noen ladehybridvariant, rullet den inn i segmenter som ikke seiler i medvind. Skal man få noe futt i salget, er det SUV og atter SUV som teller. Eller selvsagt elbil, nær sagt uansett hva slags karosseri den elektrisk drivlinjen sitter i.

Men uten for mye oppstuss så er det faktisk Insignia som er merkets bestselger så langt i år. Foran elbilen Ampera-e og de ferske SUV-ene Crossland X og Grandland X. Nå skal det sies at førstnevnte garantert ville vært størst hvis importøren hadde fått tak mer enn en brøkdel av bilene markedet etterspør.

Noe veldig Insignia-volum er det dog ikke snakk om, men det er tydeligvis noen hundre nordmenn som har oppdaget at Insignia byr på god plass og masse utstyr til en grei sum. At den i tillegg ser ganske bra ut, gjør jo heller ingenting.

SUV-detaljer

Og nå kommer den i en utgave som virkelig kunne ha truffet godt i den norske folkesjela. Insignia Country Tourer er en lett oppjekket versjon med et snev av offroad-detaljer, en biltype som Audi med sine Allroad-modeller og Volvo med Cross Country har hatt stor suksess med i Norge.

Dette er biler som inkluderer SUV-aktige saker som ekstra bakkeklaring, i Opelens tilfelle to centimeter mer enn stasjonsvogna, og plastbeskyttelse langs hjulbuer og nedre del av bilen. Samtidig bevarer disse bilene mye av stasjonsvognas fordeler, som lavere tyngdepunkt enn en SUV og generelt penere linjer.

Insignia Country Tourer har i utgangspunktet Opels omfangsrike utstyrsliste, i tillegg har bilen justerbart understell og firehjulstrekk. Med andre ord en fullspekket bil, med et premiumnivå på utstyret, men ikke helt det samme nivået på innvendig design. Sammenlignet med Volvo og Mercedes-Benz blir det gammeldags.

«Hva så?» kan man kanskje tenke. Dette er jo en Opel. Ingen forventer vel noe sånt fra dem?

Prisen

Problemet er bare at Insignia Country Tourer koster omtrent det samme som en tilsvarende V90 Cross Country, og den er ikke betydelig billigere enn en Mercedes-Benz E-klasse All-terrain. Nå skal det sies at de to nevnte bilene fort blir en del dyrere med ekstrautstyr, men Insignia Country Tourer starter på 715.000 kroner. Det er mye penger. Mye av grunnen er en motor som får deng av det norske avgiftssystemet. Den tilfører statskassa rundt 100.000 mer enn den svenske og den tyske bilen.

Riktignok byr den på solide 210 hestekrefter, men det blir vel dyre krefter i Norge. Forbruk, og dermed utslipp, ligger betydelig høyere enn det man finner hos konkurrentene.

Samtidig har denne bilen et mulig ess i ermet: Motoren er forberedt på WLTP-syklusen, som slår inn på avgiftskalkuleringen fra nyttår. Da er det fullt mulig at modellen får et gunstigere resultat sammenlignet med flere av konkurrentene, som vil få langt høyere utslippstall når den mer virkelighetsnære testen skal legges til grunn for utslippstallene.

Beste Insignia

Finner man ut at bilen er midt i blinken, til tross for en noe frisk prislapp, får man et veldig behagelig kjøretøy. Motoren oppleves som fint tilpasset en bil som dette. Et kraftig dreiemoment slår inn tidlig, og null til hundre tar 8,2 sekunder. Det er mer enn bra nok for en familiebil, og gir veldig fine langturegenskaper, selv med fellesferielast.

For dette er en stor bil, over fem meter lang, og understellet, med luftdempere som kan justeres etter behov, gir den beste Insignia-modellen vi har kjørt. Lang akselavstand gir god stabilitet, og bilen absorberer ujevnheter uten at det forplanter seg i karosseriet.

Slik bilklimaet er i dag, har Insignia Country Tourer ingen mulighet til å nå noe stort publikum. Kombinasjonen av pris, merke, dieseldrivlinje og innvendig design gjør at det forblir en bil for spesielt interesserte, selv om det er den beste Insignia-modellen.