Denne blir viktig for Mazda GAMMEL OG NY: Mer markert linjeføring og en ny front skiller visuelt den nye modellen til høyre fra den gamle til venstre. (Foto: Morten Abrahamsen) SUV: En tredel av nybilsalget i personbilsektoren i Norge er SUV-er. (Foto: Morten Abrahamsen) Mazda har ikke noen elbil eller ladbar hybrid, men de har CX-5, som står for halve salget deres. Nå kommer den i en ny utgave. 21.07.2017 kl 12:53 (Oppdatert 13:17)

Morten Abrahamsen (NTB)

For Mazda er modellen CX-5 ekstremt viktig. Den ble lansert i 2012 og har siden den gang stått for vel halvparten av merkets salg i Norge. I sitt beste år, 2013, var CX-5 den fjerde mest solgte bilmodellen her til lands.

Siden introduksjonen har mer enn 16.000 nordmenn gått til anskaffelse av en CX-5. Nå er Mazda klar med en ny utgave av modellen. Nylig ble den vist for første gang i Norge, ved Mazdas hovedkontor i Norge, på Kolbotn rett sør for Oslo. Administrerende direktør i Mazda Motor Norge, Karianne Westby, legger ikke skjul på hva CX-5 betyr for dem.

– Vi har den nest største markedsandelen til Mazda i Europa, med 4,3 prosent, kun slått av Island. Snittet for Mazda i Europa er 1,5 prosent. CX-5 har bidratt enormt, sier Westby.

Hun er forsiktig med å anslå hvor høyt den nye modellen kommer på bestselgerlisten. Markedet for SUV-er har bare økt siden forrige utgave ble introdusert, men en svært stor del av bilene som selges i segmentet, er ladbare hybrider. En slik drivlinje blir ikke å finne i CX-5.

30 prosent SUV-er

I år har SUV-andelen av norske personbiler vært på 30 prosent, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Blant familiebilene er SUV-ene totalt dominerende.

– Markedet har endret seg, og vi vet ikke hvordan det vil utvikle seg i tiden som kommer. Vi har en stor kundebase på CX-5, 16.000 har kjøpt bilen i Norge, men det flere konkurrenter nå enn for fem år siden, sier Westby.

Bilen blir ved introduksjonen tilgjengelig med én diesel- og én bensinmotor, på henholdsvis 175 og 160 hestekrefter, i kombinasjon med firehjulstrekk, og 165 og 150 hestekrefter med forhjulstrekk. Senere vil det også komme en bensinmotor på 195 hestekrefter.

Mazda-importøren sier at over 90 prosent av de norske kundene velger høyeste utstyrsnivå sammen med firehjulstrekk og automatgir, mens drøyt halvparten går for dieselmotoren.

Ifølge Westby er det ikke noen planer om en ladbar hybrid-versjon, heller ikke en elektrisk CX-5, men hun legger til at Mazda skal komme med en elbil i 2019.