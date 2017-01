– Vi trenger en restart av kommunen HELSEKJØPENE: Grimstad rådhus MENING: Marc Berendt har i flere år vært pårørende til brukere av Grimstad kommunes omsorgstjenester og er skremt over det han mener er en ansvarsfraskrivelse av eks-ordfører Hans Antonsen de siste dagene. 23.01.2017 kl 13:00



LESERINNLEGG: Jeg leste med stor interesse innlegget til tidligere ordfører Hans Antonsen i Grimstad Adressetidene forrige lørdag.

Først så må jeg bemerke at jeg syntes det er både skremmende og flaut når en person som satt i øverste ansvarsposisjon i en periode hvor de fleste av de mye omtalte ulovlige helseinnkjøpene fant sted, legger fokus på at Grimstad først og fremst er et trygt og godt sted å bo og avslutter med at vi bør gi hverandre en stor klem. Dette er ukebladlesning.

Eks-ordfører Antonsen (V) om helsekjøp-debatten: – Et lavmål av Venstre

Ikke Kardemommeby verdig

Vi er inne i en dramatisk politisk dragkamp, ingrediensene her ligner et godt manus til en tv-serie. Problemet ligger nettopp her. Dette er helt reelt. Dette handler om ekte mennesker, ekte lover og ekte penger- skattebetalernes penger. Det må derfor være lov til å stille spørsmål og få vite nøyaktig hva som skjedde. Dette trenger de involverte i dette hendelsesforløpet. Det som Antonsen kanskje har glemt i sin relatering til Twin Peaks, det er at det nettopp ble avdekket en hel del kriminelle forhold i serien, takket være dypere granskning. Ulovlige anskaffelser i 100-millioner klassen er ikke akkurat en Kardemommeby verdig. I vår sak er det bekreftete 1,54 millioner for tjenester som aldri ble levert (noe som er fastslått av både BDO, kommunen og fylkesmannen). Betaling fikk leverandøren allikevel. Jeg ønsker ikke å spekulere i hvorfor Antonsen kommer med en slik uttalelse på nåværende tidspunkt, men merkelig er det.

Så irriterer Antonsen seg over spekulasjonene og det at hans parti har gjentatt noe BDO-granskerne har slått fast: «at de ikke kan utelukkes at det kan ha skjedd noe kriminelt». Hadde ikke avtaler og dokumenter forsvunnet, ingen husker og hadde selskapet Farm in Action vært villig til å samarbeide og besvare åpne spørsmål, så hadde det ikke vært grunnlag for spekulasjoner. Det at dette kun berører en del av Grimstad kommune og at kommunen har mange flotte ansatte har vel aldri noen bestridd, men så nyansert bør man kunne være i en slik sak og det må tross flotte ansatte kunne stilles spørsmål ved ulovligheter og lederansvar. Hvordan skal man kunne gjenreise tillit når man ikke går til bunns i denne saken?

Brøt ikke sammen

Så reagerer jeg sterkt på fremstilling av Antonsen når det gjelder innkjøp av tjenester fra FIA våren 2015: Selvfølgelig kan dette dreie seg om en annen sak hvor kommunen har hatt å gjøre med «vanskelige pårørende», men vi hadde i hvert fall en lignende sak våren 2015: Her var det for det første ikke ordfører som hadde prøvd å få i gang en dialog med de pårørende. Det var vi som ba ham om å bli med på et dialogmøte, fordi vårt familiemedlem siden 2012 ikke har fått de tjenester han har vedtak og krav på: fullbemanning i 1:1, døgnkontinuerlig, dvs. cirka 6 årsverk i en fullverdig turnusplan.

Pårørende ut mot millionutbetaling

Situasjonen var også på ingen måte uvirkelig og tjenesten hadde ikke brutt sammen. Det kan heller ikke sies at kommunen i lang tid hadde prøvd eller brukt store ressurser slik Antonsen skriver. Derimot var det slik at siden 2012, alltid har vært minst 2 til 4 (av 6) årsverk i turnus i tiltaket som aldri ble utlyst eller besatt. Det brøyt altså ikke sammen, det ble aldri gjort et reelt forsøk for å få det til. Begrunnelsen for det fra fagutviklingsleder i kommunen var at han ikke fikk lov å besette de vakante stillingene, begrunnet av enhetsleder i økonomiske årsaker.

Han vet bedre

Det at Antonsen velger å komme med en helt annen fortelling her, hvor jeg mener han vet bedre og har blitt gjort oppmerksom på av både ansatte og pårørende, er uforståelig. Blant annet sendte vi en mail til han bare 10 dager etter at FIA hadde blitt kjøpt inn for å gjøre han oppmerksom på:

1. At tjenester fra FIA ikke var tilgjengelige,

2. Den merkelige og faglig uprofesjonelle tilnærming fra FIA til oppgaven,

3. Både før avtalen med FIA ble inngått og deretter påpekte vi at tjenesten bør konkurranse utlyses,

4. at brukermedvirkning ikke var ivaretatt,

5. at faglige vurderinger fra fagutviklingsleder ved valg av leverandør ikke ble hørt på,

6. at kommunalt personal var frustrert over situasjonen i tjenesten og tilnærmingen til FIA og

7. at turnusen var basert på at en pårørende skulle jobbe rundt 450%, samt bakvakter, sykefravær og ferieavvikling.

Denne eposten valgte daværende ordfører Antonsen å aldri besvare.

De pårørendes jobb

Jobben ble overlatt til de pårørende som ikke hadde noe ansvar for dette. Her snakker vi altså ikke akkurat om å hjelpe mennesker som er i nød. Min familie har i mer enn 25 år hatt et tett og godt samarbeid med kommunen, flere av oss har vært eller er fortsatt ansatt i boveiledertjenesten. Men da FIA ble dyttet på oss av enhetsleder på et meget merkelig vis i 2015 og tjenesten virkelig bryter sammen, da begynner altså «De pårørende» til å få skylden for at bruker ikke får de tjenestene han burde hatt. Dette samsvarer godt med uttalelser og opplevelser fra både tidligere ansatte i boveiledertjenesten og andre pårørende som har vært mye omtalt i forhold til tilstandene blant annet på Landviktun.

Vi blir fremstilt av både enhetsleder i BDO-rapporten og rådmannen i media og saksfremlegg som pårørende som var årsaken til at tjenestene fra FIA aldri ble levert. Det finner vi oss ikke i!

Men dette forteller noe om en ukultur i boveiledertjenesten som har hersket der i flere år.

Dette er nedverdigende og skamfullt for Grimstad kommune.

Vi er forresten de samme pårørende som i flere år har fått fantastisk god hjelp og kvalitativ gode tjenester fra en annen enhet i samme sektor i kommunen for et annet familiemedlem. Samarbeid her har vært helt ypperlig. Det kan rådmannen gjerne forsikre seg om. Som daværende kommunalsjef Berit Grønning Nielsen uttalte i møte med oss i denne prosessen i juni 2015: «Dersom det viser seg til å være tilfelle, så har jeg blitt feilinformert av enhetsleder.»

Restart

Det som bekymrer meg mest nå, er om Grimstad-kulturen skal videreføres, vi feier alt under teppet – ingen ansvarliggjøres. Det trengs mer granskning for å utelukke at noe kriminelt har skjedd. Epostene til personer som hadde ansvar i perioden bør sjekkes. Det bør heller ingen av de berørte være bekymret for i det hele tatt, så lenge ikke det er noe dokumentasjon der som er klanderverdig. Her snakker vi om jobbmail, ikke privatsfæren. Det trengs en «restart» av kommunen for å kunne gjenvinne tilliten i befolkningen. Etter lørdagens innlegg må jeg si heldigvis vil dette være uten Hans Antonsen i førersete.

Jeg har til nå ikke sett en eneste god film eller lest en eneste viktig bok, hvor det dramatiske vendepunktet er at alle gir hverandre en god klem. Slik kan det ikke fungere i virkeligheten heller. Jeg håper derfor på at politikerne utover partigrensene ivaretar sin rolle som ombudsmenn for innbyggerne i Grimstad kommune når saken nå skal behandles i kommunestyre. Grimstad kommune og dermed både ansatte og innbyggerne fortjener en bedre fremtid.

Marc Berendt

Pårørende og tidligere ansatt