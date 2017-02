«Vi ønsker ikke bli framstilt som en konkurrerende skole»

Ny skole på Langsæ : Steinerskolen har et stabilt elevtall og ønsker seg nå en kvalitetsheving og ikke en kapasitetsheving. Et nytt skolebygg vil også bli et løft både for lokalmiljøet og byens kulturliv, som kan bruke huset, skriver Steinerskolens leder.skisseasplan viak (Foto: Skisse fra Asplan Viak)

Steinerskolen holder i dag til i en sveitservilla ved Langsævann, og elevene får hoveddelen av sin undervisning i to tilhørende brakkerigger. Vi ønsker nå elevene våre ut av brakkerigger og inn i klasserom, noe som krever et helt nytt skolebygg. Skolebygg krever egenkapital, noe vi som friskole og strenge reguleringer har begrensede muligheter til å bygge opp. Derfor krever vår lokale bankforbindelse gjennom alle år, en lånegaranti for åtte millioner kroner. LES OGSÅ: Betaler ikke for ny skole i Arendal Banken har fremhevet ovenfor politikerne at skolens betjeningsevne er til stede, og den har innvilget lån på bakgrunn av det. Skolen kan gjennom år vise til en god og sunn økonomi, og vi har god økonomistyring.

Et nybygg på Langsæ er en stor sak for oss, og det er planer som vi har brukt mange år på å realisere. Avgjørelsen som skal tas på torsdag, berører mange i skolesamfunnet. Skolen forventer å ha 125 elever til høsten, 250 foreldre, og vi er i dag en arbeidsplass for 30 medarbeidere. Godkjent for 150 En sak som dette kan fort avfeies som en prinsippsak i forhold til om man er for eller mot friskoler. Vi ber derfor våre politikere om å se forbi prinsipper og partiprogram, og at de setter seg godt inn i hva skolen ber om før de hever stemmetegnet på torsdag. I rådmannens saksframlegg virker det nemlig som at Steinerskolen søker om å utvide skolens kapasitet til 150 elever, og at nybygget skal ivareta en øking av skoleplasser. Rådmannen sier at kommunen ikke ønsker å støtte eller finansiere friskoler når det er ledig kapasitet i egne kommunale klasserom. Dette må vi kommentere. Skolen er allerede godkjent for 150 elever, som vi kan ta imot i eksisterende brakkerigger. Vi ønsker nybygg for å få elevene ut av riggene, øke kvaliteten på undervisningen ved å få tilrettelagte klasserom og spesialrom, som harmonerer med vår pedagogikk og våre verdier. Vi ønsker kvalitetsheving, ikke kapasitetsheving.

I søknaden legger vi også fram hvordan et nytt skolebygg kan bli et løft for Torsbudalen, og hvordan huset kan brukes i byens kulturliv og av lokalmiljøet. Vi inviterer allerede inn til markedsdager og 17. maifeiringer. Kunstnere i Arendal skriker etter øvingsrom, sal og scener som de kan vise seg fram på som et alternativ til dyr leie og store scener. Ikke konkurrent Vi ønsker å være en bidragsyter her, og vi samarbeider gjerne med kommunen, kulturskolen og Arendals kulturliv. Dette kommer dessverre ikke fram i rådmannens framlegg.

Hovedargumentene mot kommunal garanti, er knyttet til at friskoleelevene bidrar til uforutsigbarhet i skoleøkonomien. Det er vanskelig å planlegge fra år til år hvor mange familier som velger friskoler, og hvordan dette påvirker skoleøkonomien. Vårt elevtall er stabilt på 150, et forutsigbart tall som kommunens økonomer klarer å forholde seg til. Vi ønsker ikke bli framstilt som en konkurrerende skole. Da vi etablerte oss for 14 år siden, var det for å være et pedagogisk alternativ og bidrag til skolemangfold, – noe også byens politiske flertall ønsket og støttet den gangen. Vi håper at våre politikere fortsatt ønsker å være en fremtidsrettet kommune, som velger å legge til rette for et pedagogisk mangfold. Vi som jobber med barn, unge og deres foreldre, vet hvor verdifullt dette er for elever i og utenfor kommunen.