Vi møtte fordommer og hat med møteplasser, musikk, mat og positive motkrefter

En kjempesuksess! Slik oppsummerte daværende kultursjef Harald Olsen det første internasjonale markedet i Fædrelandsvennen 22. august 1994. – Vi oppnådde det vi ville, å synliggjøre mangfoldet og det fargerike fellesskapet som beriker byen vår. Både lokale lag og foreninger har deltatt sammen med ulike innvandrergrupper, og alle har vist spennvidden Arendal representer. I år er det 25 år siden det første gang ble arrangert Internasjonalt Marked i Arendal. Vi markerer jubileet med å feire hverandre 15.-16. juni på Kanalplassen og i byen! Vi ønsker derfor å minne flere på hvorfor markedet ble en tradisjon som vi har holdt fast ved i alle disse årene. Mange tenker nok først og fremst på markedet som et matmarked fylt av eksotiske dufter. På scenen er det flere nasjonaliteter enn vanlig på andre arrangementer i byen. Men hele tiden har det vært en tanke bak det hele, som handler om noe større. Tankegangen bak er ikke mindre viktig i dag enn i 1994: å bygge broer og bryte ned murer mellom mennesker som bor i byen, uavhengig av hvor de er født, hvilken hudfarge de har, og hvilken kultur de representerer.

Egentlig begynte det allerede på 1980-tallet, da handelskolen på Munkehaugen flyttet til Barbu. Austegdelaget, SOS Rasisme, Arendal Rock Klubb og noen rockeband fikk utlevert nøkler og tok i bruk lokalene. Da Folkeaksjonen mot innvandring (FMI) med Arne Myrdal i spissen holdt landsmøte på Central Hotel i 1988, gikk disse i spissen for en motaksjon. Den kulminerte med at ordfører Ivar Bollmann Pedersen erklærte Arendal som landets første antirasistiske sone. Nidarkretsens flyktningkontor kom på også banen og lanserte idéen om et internasjonalt kultursenter på Munkehaugen. Slik ble stiftelsen «Stiftelsen Gamle Byen Skole Internasjonale Kultursenter» født. 16. og 17.juni arrangerte de «Åpent hus» for første gang. Her var det et internasjonalt marked med «mat fra verden», kunsthåndverk/brukskunst, eventyrstund og underholdning ved Knut A. Olsen, Stella Polaris og Kjell Tønnesen. I 1993 lanserte Kjell Sjursen fra flyktningkontoret, Dagfinn Wold Haavik fra kultursenteret og Vidar Aas fra kulturetaten idéen om å gjøre markedet til et større og selvstendig arrangement i sentrum. Lørdag 20.august 1994 gikk Internasjonalt Marked av stabelen for første gang. Vidar Aas glemmer aldri forberedelsene til det første markedet. I øsende regnvær snekret arrangementskomitéen og en dugnadsgjeng fra Sørfjell boder og skuffet sand til sandvolleyballbane helt til kl 02 om natta. Alle var søkkvåte og tenkte sitt om hvordan dette skulle gå. Men da dagen kom snudde været og det ble strålende solskinn.

Programmet var ganske likt markedet vi kjenner så godt i dag. I hele Kirkegaten, som for anledningen var stengt av for trafikk, var det duftende matboder, brukskunst, kunsthåndverk, og informasjonsboder med lag og foreninger. På Kanalplassen var det loppemarked og scene med underholdning av forskjellig slag. Og på rutebilstasjonen var det sandvolleyballturnering, for første gang i Arendal. Magedans stod også på programmet – veldig eksotisk i 1994! Av andre rariteter kan det nevnes at Sørlandets Kaninavlslag grillet kaninkjøtt, side om side med utstilling av levende kaniner. De skulle bare ha visst! Og Agderposten intervjuet en omreisende senegaleser, som fikk tittelen «handelsreisende i ibenholt». Internasjonalt Marked var det første av sitt slag i landet. Arendal kommune var tidlig ute med å markere en tydelig åpen og inkluderende holdning til de som vi fremdeles kaller «våre nye landsmenn». Vi møtte fordommer og hat med møteplasser, musikk, mat og positive motkrefter. Det kan vi være stolte av! Antallet mennesker som har opplevd Internasjonal Marked opp gjennom årene er høyt. Hvert år regner vi med at rundt 10.000 mennesker besøker markedet. Og tenk på mengden av mat som har gått med! Nå lages all mat på vårt eget kjøkken på Kilden, for at vi skal ha kontroll på alt som blir servert er laget og håndtert på godkjent vis. Mattilsynet følger tett opp. Mange ansatte i Arendal kommune har - sammen med utallige frivillige - lagt ned mye hardt arbeid med markedet gjennom alle disse årene. Vi kan ikke nevne alle, men Eirik Sørsdal var en sentral person i mange år og betydde mye for utviklingen av Internasjonalt Marked. Internasjonalt Marked samarbeidet også med Strømmestiftelsen i flere år.

En rekke artister har stått på markedets scene, fra hele verden. Noen av oss husker ennå konserten med Mari Boine i Pollen i 1998. En magisk opplevelse! I 2005 ble kulturhuset og Sam Eydes plass innviet. Internasjonalt Marked testet straks de nye kulturarenaene, med Diom de Kossa Band (Elfenbenskysten) og Claudio & Christina Latini m/Yacob Young (brasiliansk musikk). Fra Oravan i Slovakia kom det 40 folkemusikere og dansere, som fargela markedet i flere år. De opptrådte i både store og små grupper, og var å finne overalt i byen. Vi må også nevne konserten med Mira Craig på Sam Eydes plass i 2006. En stor suksess, der hele plassen var pakket av folk. I år er programmet atter en gang spekket av fantastiske innslag og mat fra en rekke nasjoner. Bodene fylles av mat fra Vietnam, Etiopia, Eritria, Sudan, Thailand, Filippinene, Syria/Palestina, India, Frankrike samt food trucks med blant annet greske oliven, europeisk ost og norsk spekemat. Markedsbodene har varer fra Sør Amerika, India, Thailand, Polen, og fair trade produkter fra Afrika. I tillegg vil flere av butikkene i byen selge sine varer på markedet. Til sammen vil besøkende finne hele 40 boder på Kanalplassen i år. Det kulturelle programmet begynner med parade gjennom byens gater for alle som vil være med, og videre blir det innslag fra kulturskolens elever som både bidrar med kunstutstilling, musikk og drama, voksenopplæringens elever som leser opp «Det er den draumen» på flere språk, dans fra Filippinene, Vietnam, India, Arendal swingklubb og Bølgen, latino-inspirert konsert med José Leguina og brasiliansk bossanova med Trio de Janeiro.