Vi gir hverandre anerkjennende blikk. Nå er det tross alt et år til neste gang

Studentbobla som jeg har levd i i fem år nå, har medført en bestemt livsstil. Jeg er blitt ekspert på dumpster-diving, når Joker kjører tilbud på ost, som er å regne som en luksusvare i et studentkjøleskap. Jeg har også hatt full oversikt over gratisarrangementer for barn og familie: Datteren min og meg har for eksempel vært fast inventar på LOS-dagene i Dyreparken.

Bare for et par uker siden ble jeg uteksaminert fra Universitetet i Agder.

Sist jeg var i Dyreparken holdt en mor på å svime av i pølsekøen. Så høy temperatur og maratonløping fra Kardemomme-by til jungelbanen tar på. Kollektivt samlet jeg og andre foreldre oss rundt henne. En tok seg av å vifte luft på henne, en annen hentet vann, og jeg fullførte bestillingen hennes i pølseboden. Da hun fikk samlet seg, reiste hun seg opp greip etter pølsene, nikket dypt til oss som hadde hjulpet henne på beina, og satte stø kurs mot trallen med tilhørende barn. Jeg opplever en sterk tilstedeværelse av kollektive tanker foreldre i mellom på dager som denne, en slags sammensvergelse. Ord blir overflødige, vi vet alle sammen at dette er en utfordrende dag for oss alle.

Pannene er blankpolerte av svette som matcher svetteringene som strekker seg fra under armen til bukselinningen. Det er en prøvelse å stå så mye i kø, samtidig som du stadig må forklare at «nei, vi skal ikke kjøpe den Kaptein Sabeltann-drakten til 1500 kroner i dag». Noe annet jeg har merket meg på LOS-dagene er at det er like mange gråtende barn som blide barn. Om man er lutter øre hører du også en svak summing av trusler fra sammenbitte tenner: «Om ikke du oppfører deg nå går vi rett til bilen».

Vi gir hverandre anerkjennende blikk og trør til der det blir nødvendig. Nå er det tross alt et år til neste gang vi sees her på LOSdagen, dette skal vi greie i år igjen!

Det etiske og moralske kompasset mitt har kanskje fått en liten brist i årene som student. Jeg skal ærlig innrømme det. Jeg har for eksempel forsynt meg av teposer, sukkerbiter, porsjonsposer med instant kaffe, engangskopper og doruller fra offentlige bygg. Jeg har benyttet meg hyppig av kopimaskinene til NAV, for på NAV er det gratis å skrive ut ting, i motsetning til biblioteket. Ja, sånn har det altså blitt. En tier spart her og der kan jo resultere i en ost på Joker når de kjører tilbud igjen. Jeg vil ikke oppfordre til dette selvsagt, men i studentbobla mi opplevde jeg det som nødvendig for å få endene til å møtes. Du vet, survival of the fittest og sånn.

Men så snudde denne tilværelsen hardt og brutalt. Like før jeg skulle levere avhandlingen min skjedde det utenkelige. Jeg fikk jobb i kommunen! Fast lønn til samme dato hver måned, pensjonssparing og tarifflønn! Det var en omstilling for meg å temme naskehånden hver gang jeg gikk forbi en eske med sukkerbiter og teposer. Jeg måtte aktivt jobbe med å bryte et mønster, jeg fikk jo lønn nå! Jeg kunne kjøpe mitt eget sukker og dasspapir.