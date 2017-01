Vårt mål er kompetanse, kvalitet og opplæring Arbeidsliv: Av høstens søkere til vg1 ønsket nesten 51,5 prosent seg en yrkesrettet utdanning i Aust-Agder. Gjennom en formidlingskoordinator får skolene nå utvidet ansvar for elevene frem til de får en lærekontrakt, skriver Gro Bråten. (Foto: Sondre Steen Holvik) Norge trenger 90.000 nye fagarbeidere i 2030. Aust-Agder er heldige som har mange unge som ønsker seg en fagutdanning. 17.01.2017 kl 13:20



Vi ønsker å være i landstoppen når det gjelder kompetanse, kvalitet og gjennomføring i videregående skole. Aust-Agder er heldige, for vi har allerede mange ungdommer som ønsker en fagutdanning.

Av høstens søkere til vg1 ønsket nesten 51.5 prosent seg en yrkesrettet utdanning. Det gjør de lurt i, for arbeidslivet trenger arbeidskraft med fagbrev.

Vi trenger flere læreplasser til alle ungdommene som søker fagutdanning. Posisjonen fortsetter derfor yrkesfagløftet fra i fjor. Det gjør vi ved blant annet å ha fokus på tidlig formidling til lærekontrakt.

Pr 5. august i høst sto 306 elever uten lærekontrakt, og over 60 prosent av ungdommene visste ikke når høsten kom, om de fikk lærekontrakt.

En sommer i uvisshet

De unge hadde gått en hel sommer og lurt på hva som kom til å skje – ville de få lærekontrakt eller ikke? Det er lett å tenke seg at det gjør noe med motivasjonen til ungdommene.

Skolene får nå et utvidet ansvar for elevene frem til de får lærekontrakt gjennom funksjonen formidlingskoordinator. Det fordeles en viss prosentsats ut til alle skolene ut fra antall elever på yrkesfag på vg1 og vg2.

Denne ressursen skal gå til å styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv for å sikre tidlig formidling. De kan invitere til speed-date med arbeidsgivere, lage møteplasser, kontakte nye arbeidsgivere og følge opp lærlinger. Det er mange muligheter.

Formidlingskoordinatoren skal ikke erstatte innsatsen som gjøres innenfor faget yrkesfaglig fordypning, men komme i tillegg.

Hele tankegangen må legges om når det gjelder arbeid med formidling; jobben må gjøres på våren og ikke på høsten.

Skal vite før ferien

Jeg er sikker på at også fagopplæringen ønsker å være med på å endre årshjulet når det gjelder formidling. Alle elever på vg2 yrkesfag skal vite før sommerferien hvor de skal møte opp ved skolestart.

Posisjonen bevilget ressurser tilsvarende 150 prosent stilling fra høsten 2017 til arbeid med tidlig formidling.

Vi ønsker å styrke veilederen ute i bedrift. Fagopplæring er et pedagogisk arbeid, som har lang tradisjon i norsk arbeidsliv.

Veilederens forutsetning for å gå inn i rollen som «mester» og det pedagogiske arbeidet dette krever, vil derfor være viktig både på kvalitet og gjennomføring.

Vi har et ekstra ansvar for framtidens offentlige tjenester for barn, ungdom og eldre.

Vi starter derfor et forsøk innen de offentlige lærefagene, ved at det settes av 80.000 til å utvikle innholdet i et opplæringstilbud til veiledere for lærlinger.

Utviklingsarbeidet bør skje i nært samarbeid med opplæringskontoret for offentlige fag, fagopplæring og andre aktuelle, og det knyttes opp til Fagskolen.

- I regi av faglærte

Opplæring og videreutdanning for yrkesfagene bør skje i regi av faglærte, og det bør naturlig høre inn under tilbudet til Fagskolen.

Det er fortsatt en utfordring med for få læreplasser. Vi sørger for at de som ikke får læreplass, kan få fullføre sin opplæring mot fagbrev gjennom ordningen fagopplæring i skole.

I tillegg holder vi lovnaden fra samarbeidsavtalen til posisjonspartiene og dobler antall læreplasser i egen virksomhet ut fra 2014-tallene.

Innen 2020 skal vi ha 58 lærlinger; det er å gå foran med et godt eksempel. Nå må vi få statlige etater til å øke sin andel.

Gro Bråten

Gruppeleder Aust-Agder Ap