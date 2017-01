Uten veilys, nye dødstall Ny e18: Av hensyn til sikkerheten for alle trafikanter på den nye motorveien, tillater jeg meg å be om at du avslår søknaden fra Nye Veier om å fravike statens håndbok for veiutbygging, skriver Ottar W. Moen. (Foto: ntb scanpix) SYNSPUNKT: Etter at det ble kjent at veiselskapet Nye Veier ønsker å bygge den nye motorveien mellom Arendal og Tvedestrand uten veibelysning, har det reist seg en storm av protester. En slik proteststorm er forståelig. 09.01.2017 kl 16:30



Dersom Nye Veier skal gis tillatelse til å bygge motorveien uten belysning må veiselskapet få dispensasjon fra gjeldende regelhåndbok. Staten har fastsatt et regelverk for nye veier, og det er dette regelverket veiselskapet nå ønsker å fravike.

Det er selvsagt gode grunner til at statens håndbok for veiutbygging inneholder en bestemmelse om belysningen på nye veier som skal bygges.

Regjeringen har vedtatt å bygge den nye E18 fra Oslo til Kristiansand med motorveistandard. Utbyggingen er i gang, og strekningen fra Oslo til Porsgrunn bygges ut etter statens fastsatte regelverk, dvs med veibelysning.

Det samme er tilfelle for strekningen fra Grimstad til Kristiansand. Også denne veien er bygd med veibelysning, i samsvar med statens håndbok for veiutbygging.

Derfor er det ingen grunn til å undres over at befolkningen i Aust-Agder reagerer kraftig på at det nyetablerte veiselskapet vil sette hånd- boken til side, for derigjennom å spare noen kroner.

Vi eldre, og vi som har kjørt på E18 gjennom noen år, husker med glede tilbake til den gang denne veien gjennom Aust-Agder i sin helhet fikk veibelysning.

Å kjøre på en vei med belysning er noe helt annet ennå å kjøre på en vei uten belysning. Spesielt gjennom den lange, mørke årstiden er forskjellen stor.

Et forhold som Nye Veier ikke synes å ha tillagt vekt, er den situasjon som vil oppstå ved varierende standard langs veistrekningen. En stund kjører en på en godt opplyst vei, for så plutselig å komme inn på en mørk veistrekning, hvor selskapet av sparehensyn har sløyfet veibelysningen.

Det er ingen uenighet om at en vei med belysning er en mye sikrere vei enn en vei uten belysning. Gjennom de siste årene har dødsulykkene på norske veier vist en fallende tendens. Dette har skjedd i en periode med stadig bedre belysning på veiene.

Det skjer imidlertid fortsatt for mange dødsulykker og alvorlige skader på norske veier. Målsettingen er derfor en fortsatt reduksjon av dødstall og skadetall.

Dette som det nyetablerte veiselskapet Nye Veier nå forsøker å gjøre, er å ta sine første skritt i feil retning. Når en kjenner til hvor viktig veibelysningen er for sikkerheten på veiene, bør en holde seg til statens håndbok for veiutbygging.

Begrunnelsen Nye veier gir for å søke om å få anledning til å fravike bestemmelsen om veibelysning på den nye motorveistrekningen, er at en dermed kan få større nytte av de midlene som stilles til disposisjon.

I utgangspunktet er det selvsagt riktig at Nye Veier etterstreber en optimal utnyttelse av de midler som stilles til selskapets disposisjon. Men forhold knyttet til trafikantenes sikkerhet må vektlegges, ja, vektlegges høyt.

Ved bygging av en motorvei med en kostnadsramme på om lag 5.000 millioner kroner, kan sløyfing av belysningen for å spare 15-20 millioner neppe være en riktig vurdering. Det dreier seg om en besparelse på 0,4 prosent av byggesummen.

Kjære statsråd Ketil Solvik-Olsen: Jeg vil uttrykke tilfredshet og glede over at utbyggingen av den nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand, nå starter opp.

Jeg vil imidlertid uttrykke stor skuffelse over at det nyetablerte veiselskapet Nye veier planlegger å bygge størstedelen av veien uten veibelysning. Hensikten er å spare 0,4 prosent.

Av hensyn til sikkerheten for oss trafikanter på den nye motorveien, tillater jeg meg å be om at du avslår søknaden fra Nye Veier om å fravike statens håndbok for veiutbygging.

Ottar W. Moen

Siviløkonom