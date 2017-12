«Uten meg, mamma, hadde ikke du skrevet akkurat dette. Jeg er nyttig!»

Professor ved Universitetet i Innsbruck, Tatjana Schnell, har forsket på nettopp dette. Hun arbeider innenfor fagfeltet eksistensiell psykologi og er kjent for et stort forskningsarbeid om hva som gir mening i livet.

Livet lærer oss forhåpentligvis at det finnes andre måter å være nyttig på enn ved muskelkraft og malerkost. Likevel rører han ved noe helt grunnleggende for vår opplevelse av mening i livet. – Er jeg nyttig?

Spørsmålet om å være nyttig tok et ekstra tak i meg, fordi jeg for ikke lenge siden var på seminar med foredragsholder og inspirator Hein Kvalheim. Noen kjenner ham kanskje fra TV2s produksjon av ekspedisjonen «Ingen Grenser» i 2013, som ble ledet av Odd-Bjørn Hjelmeset?

«Mamma, er jeg nyttig?» Vår sønn på 11 stilte spørsmålet ved middagsbordet her en dag. Litt tidligere hadde vi samtalt om hvordan det var rimelig at pliktene hjemme skulle fordeles.

På mange måter mener jeg svaret på dette spørsmålet er under press, og at stemmene som forteller oss at vi er nyttige, har blitt færre.

Vi trenger at andre forteller oss at vi er viktige som den vi er og at det er behov for oss. Det er her mitt inngangsspørsmål hører hjemme, tenker jeg: Er jeg nyttig? Har jeg betydning?

• For det andre handler det om retning, opplevelsen av at livet har en kurs og beveger seg fremover.

• For det første handler det om sammenheng, at det vi holder på med i livet henger sammen.

Gjennom undersøkelsen SoMe (Sources of Meaning and Meaning in Life Questionaire) identifiserer hun 26 ulike kilder til mening, deriblant frihet, kreativitet, omsorg, tradisjon og moro(!).

Schnell fremholder at opplevelsen av mening er avgjørende i livet både for det religiøse mennesket og for den som betrakter seg som sekulær.

Det kan synes som vår tids livsstil og samfunnsstruktur har som en slags bivirkning at de begrenser vår betydning for hverandre.

Tidligere hadde man selvsagt større behov for hverandres håndsrekning i rent fysisk forstand. På min morfars gård i Indre Østfold arbeidet søsknene side om side.

Det var plass og arbeid for flere; for den ene broren som holdt hagegangene rette og trimmet trærne; for den andre som var med i fjøset; for hans søster som sammen med min mormor foredlet det som gården produserte og lagde middag til alle som var i arbeid. Hver dag var det behov for å ta i et tak, for hverandre.

Frem mot jul måtte alle krefter trekke sammen: Alle var med og skar ned kjøttet når grisen ble slaktet. Ved kjøttkverna måtte én sveive og den andre fylle pølseskinnet. Det var pynting inne med alt som man hadde brodert, og pynting ute med havrenek, bundet sammen tidligere på høsten. – Et samarbeidsprosjekt det også, i skuronna.

Uten å fremstå som altfor nostalgisk eller sentimental, mener jeg å kunne si at samhandlingen ute og inne og juleforberedelsene på gården, gir et glimt av en tid da det kom klarere frem at man trengte hverandre.

I hvert fall er det ikke tvil om at mange ting gjøres mye raskere i dag, hvis man kan gjøre det alene. Det er raskere å gå inn og bestille noe på nettet enn å gå i butikken og rådføre seg med dem som ekspederer.

Det er kjappere å kjøre ned til byen i egen bil, enn å vente på bussen og alle som skal med.

Får vi spørsmålet om å samarbeide, svarer vi kanskje «nei, la oss bare ta det hver for oss – det tar mindre tid».