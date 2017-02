Utbygging til besvær Byutvikling: Politikerne er livredde for ikke å være miljøkorrekte, og de lytter til miljøorganisasjoner som sier at må vi bygge tett og konsentrert for å redde verden. Det betyr også at vi må gi blaffen i dem som bor på stedet fra før, og det er nettopp det som nå skjer i Arendal. skriver Jan Gundersen. 3D (Foto: ENO arkitekter/Rambøl) Synspunkt: God gammeldags byggeskikk var at man tok hensyn til hverandre, men i dag er det bare pengene som rår. Er det sånn at når en utbygger vil bygge, så må samfunnet sørge for at utbygger tjener nok penger? Nå må politikerne begynne å lytte litt mer på folk. 09.02.2017 kl 07:30



Så har det skjedd enda en gang. Folk klager på massiv utbygging. Denne gangen var det beboerne på Neset, som klaget på Grandgården – ikke at de skulle rive og bygge nytt, men på høyden.

Hva ble resultatet? Protesten tas ikke til følge. Dette skjer hver gang noen klager på utbygging. Tar folk feil hver gang de protesterer? Da kommer utbygger med påstanden om at hvis de ikke får bygge som de vil, er ikke utbyggingen lønnsom.

Er det dermed sagt, at selv om en utbygger vil bygge, så må samfunnet sørge for at utbygger tjener nok penger? God gammeldags byggeskikk var at man tok hensyn til hverandre, men i dag er det bare pengene som rår. Jeg tror politikerne må begynne å lytte litt mer på folk.

Politikerne har fått det for seg at vi må bygge tett og konsentrert, og vi må gi blaffen i dem som bor der fra før. Miljøorganisasjoner påstår at dette vil redde verden, og særlig hvis vi bygger tett langs den såkalte kollektivaksen. For noe forbaska tøys. Hvilket belegg har de for den påstanden?

Men svært mange politikere kjøper denne påstanden. Politikerne er livredde for ikke å være miljøkorrekte. Og utbyggerne griper selvsagt dette med begge hender og presser kommunen så langt de kan.

Man så det i Barbu, hvor det ble sagt at vi måtte bygge for å skape nye arbeidsplasser. Jeg kan ikke se at det har skjedd. De som har flyttet inn i Barbu, kommer bare fra andre steder i kommunen.

Kollektivaksen er en gedigen bløff. Kollektivtilbudet her er ikke bedre enn mange andre steder. Og hvorfor skal ikke alle i kommunen ha et skikkelig kollektivtilbud? De betaler skatt, de også.

Arendal kommune består av mye mer enn sentrum. Det er ingen som tenker på de menneskene som har bodd langs kollektivaksen i generasjoner. De har fått en mye dårligere hverdag med det nye såkalte nye grønne skifte.

Her kommer en oppfordring til politikerne: Ta tilbake makta og gjør en jobb! Det er lettvint og behagelig å la utbyggere og administrasjon ordne med dette, men det er ikke derfor vi har valgt dere.

Dere politikere er der for å gjøre en jobb eller hva? Tidligere kjøpte kommunen opp arealer, opparbeidet vei, vann og kloakk og solgte så tomter til kommunens innbyggere til selvkost.

Da kunne den enkelte bygge som han ville, innenfor visse grenser. Det ble brukt lokale håndverkere, den enkelte kunne gjøre en egeninnsats, og vi fikk trivelig boområder. Da tok også politikerne hensyn til om det var infrastruktur som skoler og lignende, som kunne dekke utbyggingen.

Mitt råd er å spre utbyggingen og at kommunen tar tilbake makta og kontrollen – skap en trivelig kommune å bo i og ikke vær så forbaska korrekte bestandig.

Jeg savner noen politikere som tør å stå opp og tale miljøorganisasjonene midt imot, og at politikerne har sine egne meninger.

Til slutt så vil jeg bare bemerke én ting: Jeg kan ikke se at det er så mange politikere som har flyttet til nybygg langs kollektivaksen. Hvorfor det? Det skal jo være så flott å bo der eller hva?

Jan Gundersen

Nyli