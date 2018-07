Tidligere «Jakten på kjærligheten»-bonde svarer: – Nå må vi bruke vinterfor til kuene DÅRLIG ÅR: – Det blir et dårlig kornår. Flere må slakte dyr til høsten, slår Frank Sigvaldsen fast. (Foto: ) DEBATT: Kornåkrene står glisne og tørre. Det blir et dårlig kornår. Flere må slakte dyr til høsten. 05.07.2018 kl 07:16 (Oppdatert 07:58)



Det gleder meg å lese at Agder Venstre vil gjøre det enklere og tryggere å være bonde. Så er spørsmålet om dette faktisk er gledelig eller om man bør søke dekning i en periode for så stikke hodet frem og se hvordan det gikk?

Det fascinerer meg litt at det stadig skrytes fra politisk hold av gode avlinger de siste årene. Det er selvfølgelig viktig å fokusere på det positive som man har fått til, men dessverre tror jeg nok at det er været som har skyld i gode avlinger de siste årene og ikke landbrukspolitikken. Og av Høyre, FRP, KRF og Venstre er det nok KRF som burde være mest troverdig når det gjelder å styre været, på tross av at Venstre har klima og miljøvernministeren, men jeg har mine tvil om at noen av dem kan ta æren for været.

Men i år er det begredelige greier i mange produksjoner i jordbruket, heldigvis for Venstre gjelder årets jordbruksavtale for 2019. Det er tørke, som alle vet. Selv er jeg godt igang med å bruke av vinterforet fra en relativt dårlig første slått til kuene mine for å kompensere for lite grass på beitet. Beitene gror dårlig uten vann, det samme gjør resten av jordene, så jeg håper vi snart få regn slik at vi kan få en brukbar andre slått.

Kornåkrene rundt i landet står glisne og tørre, det blir ett dårlig kornår. Jeg antar at flere må slakte dyr til høsten, for det er ikke nok mat til alle. Det blir nok en liten periode med overskudd på storfekjøtt før det går ned igjen.

Jeg er ikke av dem som liker å klage og fremstille bøndene som sutrepaver, men i år er blir det kleint dessverre.Venstre’s klima og miljøvernminister, Ola Elvestuen hadde også tidligere i vår et Facebook-innlegg hvor han tydeligvis trodde han var med på innspilling av en Disney film der han stod og koste med ulvevalper.Selvfølgelig er ulvevalper søte å se på, de gjør heller ikke noen særlig skade når de er så små, men de vokser.

Det er frustrerende å se ihjelrevne sauer og storfe, noen går rundt med åpne sår, angrepet av ulv, midt i beiteområdene.

Ulv skal vi ha i Norge, men det skal være i ulvesonen og den skal forvaltes. Jeg mener at ulv som dukker opp i soner hvor det er bestemt at ikke det skal være ulv kan skytes uten fellingstillatelse. Dette kan Venstre gjøre noe med!

Men med positiviteten til Toldnæs så håper jeg at vi kan få til ett konstruktivt samarbeid også med Agder Venstre i fremtiden. Vi har mye og by på og Agder har ett varierende mangfoldig landbruk, stort sett med små og mellomstore bruk! Vi sitter med kunnskap og mulighetene. For å referere til en tidligere landbruksmelding, Velkommen til bords!

Frank Bjerg Sigvaldsen

Styremedlem i Aust Agder Bondelag