Tenk noe nytt og lær noe nytt Nytt år, nye muligheter: La vår mentale middelmådighet bli værende igjen i 2016, og la oss varme oss på tanken på alt vi skal få til i 2017. Vi blomstrer ikke i middelmådigland, men vi blomstrer når vi våger å gjøre det vi tror på og tror på det vi gjør, og når vi slipper oss løs og våger å vise hvem vi er uten redsel for hva andre måtte mene, skriver Cecilie Thunem-Saanum. (Foto: NTB SCANPIX) Cecilie Thunem-Saanum Foredragsholder, forfatter (av boken «Tid til alt») og rådgiver med hele landet som arbeidsplass.

Jobber med feltene kommunikasjon og tidsbruk i firmaet CecilieTS.no.

Hjemvendt sørlending. - Visst blir det grå dager også. Men de blir mindre grå, skriver lørdagskronikør Cecilie Thunem-Saanum. 07.01.2017 kl 12:35

Cecilie Thunem-Saanum

LØRDAGSKRONIKK

Så er vi gjennom den, en silkemyk mental seiltur: Den fine, første uken i et blankt, ubrukt år.

Omtrent halvparten av oss møtte året med minst ett nyttårsforsett. Nå skal vaner endres, og hverdagen bli bedre. Hvilke forsetter forekommer hyppigst?

Ifølge Statistic Brain Research Institute handler hele 47 prosent av nyttårsforsettene til amerikanere om å forbedre seg – som å bli mer organisert, legge seg tidligere om kvelden eller lære noe nytt. Det stemmer godt med Twitters topp-ti-liste, hvor å være glad er nummer to, mens kun ønsket om å trene mer, topper listen over «be happy»-drømmen.

Jeg tror disse ønskene stemmer godt for oss nordboere også. Vi oversvømmes av artikler og Facebook-oppdateringer om hvordan få til mer, være lykkeligere, ha mer tid. Og vi leser og vi leser, mens vi poster håpefulle ord i sosiale medier i troen på et godt år.

Disse første ukene etter nyttårsfeiringen varmer vi oss på tanken om alt vi skal få til i 2017. Vi går lettbent i gang med ny giv. Men så skjer det igjen: Ettersom januar beveger seg forover er det fort gjort å frykte kalde dager, vintervått slaps og kjipe kilo fra juletiden.

Jeg har allerede altfor mange ganger hørt frasen «januar er lang», ofte etterfulgt av et oppgitt sukk. Og oppgitt har vi ikke råd til å være nå:

Det er nå det gjelder, det er nå vi ikke skal gi opp forsøket på en lunere hverdag. For jeg kan love at med oppgitt-holdningen blir januar lang. når vi kjører oss mentalt fast i monotone tankebaner: Vi får ofte det vi forventer.

Så la 2017 være året hvor de gode forventningene og aktive valgene våre bidrar til en bedre hverdag. La oss ta ansvar for at dagene blir så bra som mulig for både oss selv og dem rundt oss.

Visst skal vi spise posesuppe og vaske sokker og gjøre alle de andre sedvanlige tingene. Visst blir det grå dager også. Men de blir mindre grå, og det blir færre av dem, om vi selv farger dagene ved å velge vår holdning til hverdagslivet vårt.

Takknemlighet og positiv forventning viser seg å være en viktig nøkkel for å oppnå tilfredshet. Det handler om de små, selvfølgelige tingene – som de modne tomatene på kjøkkenbenken, en fin solnedgang eller en barnehånd som kommer smygende inn i vår hånd, mens vi kaver gjennom dagen.

Jeg tror noe av det beste vi kan gjøre for en varmere verden er å være mer bevisste på å møte hverandre med fin forventning, se hverandre mer:

Våge å smile til en fremmed på gaten, være bevisst på hvor blikket vårt er når andre vil ha kontakt med oss. På den måten bidrar vi til å gi dem positive forventninger til sitt neste møte, om det er med oss eller med andre. Ringvirkningene av en slik atferd?

Vi speiler hverandre, tonen blir lettere, smilene kommer hyppigere, miljøet rundt oss blir bedre – det være seg på jobben eller hjemme.

Vi mennesker er flokkdyr, og selv de mest introverte av oss trenger å kjenne fellesskap. Positive forventninger skaper godt fellesskap. Uten følelsen av et fellesskap visner vi mentalt. Visst kan vi trives alene, og ha behov for tid for oss selv. Men de fleste av oss trives kun alene når det er selvvalgt – og når vi vet at vi har et valg.

Det skal så lite til for å gi andre følelsen av fellesskap, følelsen av å bli sett. Tenk bare på hvordan vi gjentar hverandre i disse januardager, når vi snakker med kolleger, naboer eller venner:

- Nå går vi mot lysere tider. - Ja, nå går vi mot lysere tider, svarer vi, som et ubevisst, inkluderende ekko. Det er så lite, og likevel betyr det så mye.

En dag for noen år siden leste jeg disse ordene: Jeg fortalte deg noe. Du svarte meg ikke. Jeg spurte deg om noe. Du sa ingenting.

De ordene er skrevet av jenta vår, den gang sju år, da hun gjorde hjemmeleksene sine. En sterk påminnelse fra ei beskjeden, lita jente. Å være sju år, ungen min, og allerede føle det slik. Skjer det ofte nok, forventer vi at vi ikke blir sett og hørt. Slik skal det ikke være.

Ordene fra jenta vår kunne vært skrevet av en voksen. De beskriver kjente tanker for så mange. Vi ser at de andre ikke hører etter, ikke ser oss. Samtidig glemmer vi å sjekke ut hvordan vi virker på hverandre, hva vi gjør for å se andre.

Vi er så opptatt av å få budskapet vårt ut, at vi glemmer å ta inn hva dem vi har rundt oss egentlig forteller oss. Selv når det er barn vi snakker med, er vi mest opptatt av hva vi har i vårt eget hode.

Det er de positive forventningene jeg håper vi kan dyrke enda mer dette året. De negative får så lett fart i våre vante tankebaner, og vi trenger den viktige og positive motvekten, som gir god kommunikasjon med oss selv og med andre.

Dessverre er det vårt vante, ofte litt mindre positive tenkesett som kan få for stor plass, en vinterstund:

Vi er forutinntatte, og forventning former oss, når vi synes andre ser ut som om de får til alt så mye bedre enn oss. Forventningen om hva alle andre får til, driver fort frem misunnelse.

Jeg kaller den for hverdagsmisunnelsen, den der lille, nesten uskyldige, umerkelige (og ofte ubetenksomme) ikke-vondt-ment-misunnelsen som fører med seg små verbale stikk, sosial utfrysing eller annen hverdagslig smålighet.

Vi praktiserer slikt mot oss selv, og – bevisst eller ubevisst – mot andre.

Jeg har til gode å se en misunnelig person blomstre. For, når misunnelsen kommer på besøk, knitrer og freser det inni oss. Og rett som det er kommer tankene ut som verbal spraking, til en intetanende kollega eller venn: – Lett for deg.

Kanskje sitter den kollegaen eller vennen der og tenker i sitt stille sinn at; - nei, det er ikke lett for meg. For hvem er det lett for? Mange bærer en tyngre bagasje enn den vi ser, godt pakket inn i en pen koffert.

Dette er året hvor jeg lar dårlige forventninger fare, og slipper til enda mer av de gode forventningene. Dette er året hvor selvsensur i frykt for andres mening, ikke slipper inn.

Jeg håper mange blir med meg på den tanken. For negative forventninger får ikke frem det gode i oss. De gjør oss i beste fall passive og middelmådige, og i verste fall blir vi negative, misunnelige, triste.

Forskning viser at de som aktivt velger en positiv og takknemlig holdning til seg selv og omverden, også er lykkeligere enn dem som ser sine hverdager og seg selv som grå.

Mennesker som aktivt bruker sinnarynkene sine og legger ansiktet i alvorlige folder, blir faktisk lettere deprimert enn dem som oppsøker smil og positive tanker.

Bare prøv å flekk tenner i to-tre minutter, om du har en dårlig dag. Det falske smilet vil etter hvert gå over i en mer positiv stemning, og kanskje kommer det til og med et ekte smil, også når du er helt alene i rommet.

På den måten kan vi lure hjernen vår og aktivt hjelpe våre tanker og forventninger på rett vei.

Det er fort gjort å velge middelmådighet i møte med andre. Middelmådigheten beskytter oss, og vi kan gjemme oss i mengden, slippe frykten for å miste flokken og fellesskapet. Selvsensuren, båndene vi pålegger oss selv i frykt for å ikke passe inn, frykten for å feile.

Nyttårsforsett eller ei: Større fellesskapsfølelse og flere fine forventninger er en god forbedring for det nye året, synes jeg. Og i den tanken vil selvsensur, når den fører til at vi moderer oss for mye, virke mot sin hensikt.

La vår mentale middelmådighet bli værende igjen i 2016. Vi blomstrer ikke der i middelmådig-land.

Vi blomstrer når vi våger å gjøre det vi tror på, og tro på det vi gjør – uten redsel for hva andre måtte mene, eller redselen for å miste fellesskapet.

For, husk at om vi slipper oss løs, slipper andre inn, våger å vise hvem vi er – ja, så får vi sannsynligvis oppleve et enda større og mer ektefølt fellesskap.

Til slutt: Tenk noe nytt, lær noe nytt, gjør noe nytt – også i hverdagen.

Godt nyttår!