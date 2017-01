Tause kulturer fins overalt

Tause kulturer i arbeidslivet kan åpne opp for umoralske handlinger. Arbeidsplassen, hvor alt kan være så bra, kan også bli et sted hvor det kan gå så galt, uten at noen egentlig ønsker det.

Å identifisere hvilke verdier som er under press, er ikke alltid like enkelt. Det trengs trening.

En verdi vi vil kjempe for kan være et trygt og åpent arbeidsmiljø. Som politiker gjennom noen tiår har jeg opplevd noen ganger (ikke ofte) det motsatte, eksempelvis i situasjoner hvor det har vært spenninger mellom det politiske leddet og administrasjonen.

Jeg har også opplevd tause kulturer, hvor jeg som politiker ikke har fått relevant informasjon i saker som var avgjørende for hvordan jeg skulle tenke og handle i saken.

En sosiolog vil kalle det hersketeknikk og si det handler om makt. En etiker vil si det er umoralsk og krenkende.

En krenkelse, med etisk språk, er en hendelse man ikke burde bli utsatt for. Mange blir frosset ut hvis de har varslet om umoralsk praksis, og det kan se ut til at færre og færre våger å varsle. En slik praksis er alvorlig, for til sjuende og sist rammer det oss alle, (for hva slags samfunn vil vi egentlig ha?), og det skaper ikke et trygt og godt arbeidsmiljø.

De viktige ordene

En annen verdi er omsorg. Jeg tror det er sentralt, fordi det er viktig å bygge kulturer som åpner opp for omsorgen. I omsorgen ligger tillit, mening og verdighet. Disse verdiene gjør oss trygge, vi trives, vi vokser sammen og har det godt.

Etikk er ikke noe man kan gå på kurs en gang eller to i livet for å lære. Utøvelse av etikk og moralsk praksis i organisasjoner er en livslang læring, hvor en stadig opparbeider seg mer klokskap, som bygger på både kunnskap og erfaring.