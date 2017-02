- Tallene Østre Agder presenterer er ikke trukket opp av hatten Grenlandsbanen: Jernbanedirektoratet må basere sitt stasjonsvalg på en grundigere vurdering av alternativene, Tangen og Brokelandsheia. En plassering på Brokelandsheia vil gjøre at alle innbyggerne i Østre Agder kan nå stoppestedet med bil på under en time, skriver ordførerne. (Foto: Stein Harald Øigård) Det viktigste nå er at det kommer en ny jernbane, og stasjonsvalget kommer i andre rekke. Men Gjerstad kommune skal vel ikke straffes for å ha gjort et grundig og tydelig planarbeid? 06.02.2017 kl 09:49



I konseptvalgutredningen (KVU) for Grenlandsbanene konkluderte man i sommer med at Tangen er et mer lønnsomt alternativ enn Brokelandsheia, som stoppested for fjerntog på den nye traseen.

Dette baserte man på en begrenset markedsanalyse, som kun så på innbyggertall og arbeidsplasser i øyeblikkelig nærhet til en eventuell stasjon.

Det er riktig å fokusere på lønnsomhet i store infrastrukturinvesteringer, men uten en grundigere vurdering blir konklusjonen feil og konsekvensene enorme.

Østre Agder mente den gang at arbeidet ikke fanget opp posisjonen Brokelandsheia har som et regionalt vekstsenter.

I høst har KVU-en vært på høring, og Østre Agder fikk i den forbindelse på eget initiativ og egen bekostning, utarbeidet en grundigere analyse av lønnsomheten ved en eventuell Brokelandsheia stasjon. Nå er høringsuttalelsene behandlet.

Østre Agders innspill er avfeid med at det ikke er utført lignende analyse for Tangen, og at det derfor ikke foreligger et sammenlignbart beslutningsgrunnlag.

Jernbanedirektoratet påstår også at befolkningsveksten som presenteres, kan synes å stamme fra politiske beslutninger og ikke faglig prognosearbeid.

Det viktigste nå er at det kommer en jernbane. Hvorvidt det blir stasjon på Tangen eller Brokelandsheia kommer i andre rekke, men vi kan ikke la denne behandlingen av vårt innspill stå ubesvart.

Tallene Østre Agder presenterer, er ikke trukket opp av hatten. Brokelandsheia er i sterk vekst og er et prioritert handelssted i regionale planer.

Basert på utviklingsplan for Brokelandsheia og fylkeskommunens regionale plan for senterstruktur og handel, samt flere regionale føringer og den historiske utviklingen de siste 20 årene, har vi kunnet gi en realistisk vurdering av både arbeidsplasser og befolkningen i og rundt Brokelandsheia i 2035 (planlagt år for ferdigstilt Grenlandsbane).

Vedtatt utviklingsplan for Brokelandsheia er basert på to års arbeid med flere workshops og en ukes lang plansmie med alle parter involvert;

arkitekter, studenter, urbanister, administrasjon, politikere, næringsdrivende/-foreninger, nabokommuner og lokalbefolkningen generelt.

De siste 20 årene har vi også sett at det har vært en stor vekst på Brokelandsheia (i snitt fem prosent årlig vekst i arbeidsplasser). Som et regionalt knutepunkt med ferdig utarbeidet utviklingsplaner, er det ingen grunn til å anta at denne veksten ikke vil vedvare.

Det finnes ikke tilsvarende planer for Tangen, og det er riktig at det ikke er utarbeidet en tilsvarende analyse for dette området. Men skal man straffe Gjerstad kommune for å ha vært grundig, tydelige og proaktive i sitt planarbeid?

Det som imidlertid er viktigst i vår analyse – og som vi ser at Jernbanedirektoratet totalt har oversett, er den potensielle bruken av Brokelandsheia for et større omland.

Der Tangen primært har Kragerøs innbyggere i sitt nedslagsfelt (alle som bor nordøst for Kragerø som reiser mot Oslo, vil trolig kjøre til Porsgrunn og benytte stasjonene der), viser våre analyser at innenfor 30 minutters reisetid fra Brokelandsheia mot Kristiansand (som med ny E18 i 2035, inkluderer rundt 60-75.000 innbyggere) vil det være aktuelt å dagpendle til Grenland med ny stasjon.

Ikke minst vil det for nesten alle som bor i dette området, være høyaktuelt å velge toget fra Brokelandsheia som reisemiddel ved arbeids- og fritidsreiser til Oslo-området.

Den samme tendensen vil vi se om vi strekker oss til 45 minutter og inkluderer hele regionen på om lag 120.000 innbyggere i 2035. Hvorfor er ikke dette tatt med når Jernbanedirektoratet vurderer lønnsomheten?

En eventuell jernbanestasjon for fjerntog har enorm betydning for nærings- og samfunnsutviklingen i hele Østre Agder.

Dersom Jernbanedirektoratet skal konkludere med at Tangen er det beste alternativet, må det være basert på en grundigere vurdering av alternativene.

Inger Løite, Ordfører Gjerstad kommune

Per Kristian Lunden, Ordfører Risør kommune

Kirsten Helen Myren, Ordfører Vegårshei kommune

Reidar Saga, Ordfører Åmli kommune

Ove Gundersen, Ordfører Froland kommune

Jan Dukene, Ordfører Tvedestrand kommune

Robert Cornels Nordli, Ordfører Arendal kommune

Kjetil Glimsdal, Ordfører Grimstad kommune