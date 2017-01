Solvik-Olsen: Svartmaling av Nye Veier På nye veier: Trafikksikkerheten er godt ivaretatt av veiselskapet Nye Veier, som skal bygge lengre og sammenhengende strekninger med reduserte utgifter. Kritikken som har fremkommet av blant annet vurdering av belysningsbehovet på ny E18, er oppsiktsvekkende, da selskapet selvfølgelig følger alle lover og forskrifter, skriver Ketil Solvik-Olsen, som her åpner den nye sørgående Skjeggestad bru på E18 i fjor. (Foto: NTB scanpix) SYNSPUNKT: Nye Veier, som er spisset på å bygge en spesiell type motorveier, har fått mandat til å fornye veiutbyggingen i Norge på en slik måte at pengene strekker lenger. Selskapet utfordrer og forbedrer nå dagens veinormaler, og veiene våre gjøres bedre og tryggere. 27.01.2017 kl 07:37



Endelig er vi i gang med å få bygget ny E18 gjennom Bamble, E18 fra Tvedestrand til Arendal og E6 fra Kolomen. Dette har vært ønsket og planlagt i mange tiår.

En markant økning i veibevilgningene de siste årene har gitt økonomisk rom til å realisere flere prosjekter. Man går fra plan til bygging. Den nye veien vil redusere reisetid og øke trafikksikkerheten betydelig. Det er jeg glad for.

Det er det nye veiselskapet Nye Veier som skal stå for utbyggingene. Med Nye Veier har vi fått en egen organisasjon, som er spisset på å bygge en spesiell type motorveier.

De skal bygge lengre og sammenhengende strekninger, noe som blant annet reduserer utgifter til opp- og nedrigging av anlegg og utstyr.

Vi får standardiserte løsninger, og ved å bruke totalentrepriser reduserer vi blant annet behovet for oppfølging fra byggherren.

Med Nye Veier klarer vi å tenke både langsiktig og helhetlig når det kommer til utbygging av motorveier.

Kritiske røster, blant annet Terje Lien Aasland (Ap), hevder at denne effektiviseringen går på bekostning av trafikksikkerheten. Det stemmer ikke.

Nye Veier vil sette inn trafikksikkerhetstiltak der de har størst effekt. Det betyr å erstatte svingete tofeltsveier uten midtrekkverk med firefelts motorveier med midtrekkverk, viltgjerder, trafikksikkert sideterreng og slakest mulig svinger.

Nye Veiers arbeid med å prioritere blant ulike tiltak, vil faktisk gi mer sikkerhet for pengene.

Det er egentlig oppsiktsvekkende når Aasland kritiserer Nye Veier AS for at de vurderer å anlegge veiskulderen på «bare» to meter.

Kan jeg minne om at dagens regelverk sier minimum 1,5 meter? Og at Arbeiderpartiet i regjering tillot bygging av ny firefelts E6 med bare 0,75 meter veiskulder?

Nye Veier bygger altså bedre vei enn Arbeiderpartiet, likevel klager de. Snakk om svartmaling!

La meg også minne om at Nye Veier sier de vil plassere rekkverket 75 cm utenfor veiskulderen. Det blir dermed et kjøresterkt areal på 2.75 meter utenfor selve veien.

Uavhengig av om vi da regner to meter eller 2,75 meter, blir dette bedre enn det som er dagens regler – og ikke minst bedre enn det som ble vedtatt under forrige regjering, hvor Aaslands parti satt i føringen.

Det er riktig at Nye Veier også gjør vurder- inger om behovet for belysning på oversiktlige, trygge motorveistrekninger. Det er dog ikke nytt.

Under forrige regjering ble for eksempel strekninger på E6 nord for Gardermoen bygget uten belysning. Det er oppsiktsvekkende dersom Aasland nå mener at den veien ble bygget med lavt fokus på trafikksikkerhet.

Nye Veier følger selvfølgelig alle lover og forskrifter, samt Statens vegvesens veinormaler. Selskapet har imidlertid et mandat om å fornye veiutbyggingen i Norge, slik at vi får pengene til å strekke lenger, og enda flere kilometer vei kan bli oppgradert til en bedre standard enn i dag.

Det gjør de ved å utfordre veinormalene slik at de kan forbedres – og gjøre veiene våre bedre og tryggere.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister