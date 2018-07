Skadede spillere og irriterte klubber KUNSTGRESS: En arbeider ruller ut kunstgress. (Foto: NTB/Scanpix) I Agderposten stod der den 14/7 en interessant artikkel om avlysning av fotballkamp. Artikkelen belyser den situasjonen vi har kommet opp i pga. ensidig satsing på plastgress. 23.07.2018 kl 12:49 (Oppdatert 12:52)



I 1960-70 årene begynte plastgressalderen i USA. Ledende organisasjoner som NFL (National Football League) og MLB (Major League Baseball) hilste plastgresset velkommen og kastet ut naturgresset på samtlige av sine baner. Alle problemer skulle nå være løst. Men det viste seg at problemene slett ikke var løst. Nye kom opp.

Kostbare spiller måtte sitte på benken med til dels alvorlige skader. Helse- og skadeforsikringspremiene gikk opp. Advokatene ble aktive på dette nye og lukrative personskade og helse området.

Dette ble for dyrt for NFL og MLB, og i USA begynte man å kaste ut plastgresset og vende tilbake til naturgress. Samtlige NFL og MLB baner er nå igjen naturgressbaner. På samme tid gikk NFF (Norsk Fotball Forbund) for fullt inn for plastgress (bare i Agder investerte man 500 mill. kroner i plastgress fra 2003 til 2016).

Når nå kampen mellom Arendal Fotball og FK Jerv ble avlyst fordi mange av spillerne var skadet, så følger dette mønsteret fra USA og andre land.

Men NFF og KUD (Kirke og Kulturdepartementet) fortsetter å vandre på plastveien. Staten ved KUD subsidierer et nyanlegg av plast kr. 3.9 mill. mens et naturgressanlegg får kr. 0.

Dette fører også her i Norge til at spillere (noen av dem høyt betalt) blir sittende på benken, forsikringspremiene øker da skader eller andre helseproblemer forårsaket av spill på plastgress ikke dekkes av en vanlig forsikring. Norske advokater ser også at det her vil være et lukrativt marked og slår alarm.

Eilif P. Tiller