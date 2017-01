Saken fordrer stor innsats og manges velvilje

Det stilles mange og klare forventninger til rådmannen om at det må ryddes opp, både med kontrakter og nødvendige endringer i organisasjonen. Dette har vi stor tillit til at rådmannen vil håndtere på en god måte.

Forslaget til vedtak viser at vi ser på denne saken som svært alvorlig. Forslaget nedenfor, med åtte punkter stiller store krav til å avdekke mangler, rette feil, etablere rutiner og omsette de i handling, lære av det som har skjedd og bygge en robust organisasjon.

Det er usikkert om det er juridisk grunnlag for videre innsyn i ansattes eposter. Vi ber derfor kontrollutvalget som har bestilt BDO-rapporten, om å avklare dette med ekstern juridisk bistand.

Vi har også tillit til at kontrollutvalget har gjort og vil gjøre en god jobb videre i denne saken. Kontrollutvalget blir bedt om å iverksette en forvaltningsrevisjon vedrørende varsling og ytringsklima blant ledere og ansatte i Grimstad kommune.

Denne saken, med stor oppmerksomhet fra flere hold, har vært en belastning for mange ansatte. Det vil fordre stor innsats og velvilje fra mange, dersom rådmannen skal lykkes med tiltakene vi ber om, for å bedre kommunikasjon, løse opp i eventuelle konflikter og fremme en løsningsfokusert samarbeidskulturpreget av tillit, trygghet og kreativitet.

Kontrollutvalget skal fortsatt ha ansvar for undersøkelsen og kommer tilbake til kommunestyret med saken, før en eventuelt kan gå i gang med videre undersøkelser.

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en skriftlig plan for helse- og omsorgsutvalget og formannskapet om gjennomføring av tiltak, samt jevnlig rapportere skriftlig til både helse- og omsorgsutvalget, formannskapet og kontrollutvalget om fremdriften i dette arbeidet.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at kommunen får på plass nye avtaler i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

3. Kommunestyret ber kontrollutvalget iverksette en forvaltningsrevisjon vedrørende varsling og ytringsklima blant ledere og ansatte i Grimstad kommune.

4. Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til en leverandørkontroll hos Farm in Action. Kontrollen gjennomføres av ekstern aktør, og rapport fra kontrollen legges så snart som mulig frem for kommunestyret.

5. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å innhente ekstern juridisk vurdering av om vilkårene for innsyn i epostkontoer for ytterligere belysning av sentrale spørsmål i BDO-rapporten, er til stede.

Kontrollutvalget må komme tilbake til kommunestyret/formannskap med en sak, der en redegjør for økonomi og mandat for en eventuell gjennomgang av eposter, hvis kontrollutvalget mener det er grunnlag og behov for det.

6. Kommunestyret forutsetter at rådmannen iverksetter nødvendige endringer i organisasjonen. Det kan være både strategiske, organisatoriske og personalmessige grep. Formannskapet skal holdes fortløpende orientert.

7. Kommunestyret ber rådmannen umiddelbart sette i gang tiltak for å bedre kommunikasjonen, samt identifisere og løse opp i eventuelle konflikter blant ledere og ansatte i Grimstad kommune.

Forbedringstiltakene bør knytte sammen identifiserte utfordringer med det pågående lederutviklingsprogrammet for å fremme en løsningsfokusert samarbeidskultur preget av tillit, trygghet og kreativitet.