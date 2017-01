Rykter om søt virkning og et behagelig liv Rusmidler: Det er stor kunnskapsmangel når det gjelder cannabis, som faktisk har så lav giftvirkning at det ikke forårsaker død eller organskade – i motsetning til alkohol, skriver Trond Wathne Tveiten. (Foto: ntb scanpix) SYNSPUNKT: En nyansert forståelse av cannabis og skadevirkninger etter bruk, forutsetter at man kan innrømme at for de fleste er denne bruken uproblematisk. Cannabis er bare er én av mange faktorer for dem som har problemer. 05.01.2017 kl 07:33



I Agderposten 2. desember hevder Ingelinn Lossius-Skeie i Lillesand Frp, at de som ønsker reform av norsk cannabispolitikk gir «falske løfter om søt virkning og et behagelig liv».

Lossius-Skeie trekker frem minner fra sin jobb i psykiatrien, og hun påstår at cannabis er forbundet med impotens og schizofreni, fordi «alle journalene som inneholdt diagnosen også inneholdt ordet hasj».

«I virkeligheten er årsaksfaktorer bak psykiatriske lidelser et meget uklart og vanskelig forskningsområde.

Hvis vi skal tro årsmeldingene fra Gaustad sykehus for vel 100 år siden, var den gang masturbasjon den vanligste årsaken til sinnslidelser.

Legen spurte inntil han fant noe i pasientens historie som han trodde framkalte sykdom og presenterte så svaret», skriver den kjente rusforskeren Hans Olav Fekjær, når han belyser rusmiddelbruk og den angivelige sammenhengen med psykose.

At cannabis for et lite mindretall med bakenforliggende problemer kan være psykoseutløsende er det liten tvil om. Imidlertid er det nesten alltid mange andre og kompliserte årsaker til folks problemer.

Ofte er det snakk om selvmedisinering, når denne gruppen bruker rusmidler. Å kriminalisere folk for selvmedisinering, er like grunnleggende uetisk og udemokratisk som det er å kriminalisere det store flertallet, som bruker cannabis uten at det medfører problemer. At skadevirkningene har blitt kraftig overdrevet, er det liten tvil om blant fagfolk.

Frykten for cannabis startet for alvor i USA i første halvdel av 1900-tallet i stor grad, fordi meksikanere og svarte jazzmusikere brukte rusmiddelet. Forbudet og straffepolitikken hadde mer med hvem som brukte rusmidlene, enn rusmidlenes egenskaper.

Senere ble cannabis knyttet til frykt for kommunistisk hjernevask; en av Nixons medhjelpere har innrømmet at de bevisst brukte forbudet for å kriminalisere politiske motstandere.

Flere kommisjoner fastslo at cannabis var et rusmiddel forbundet med få problemer.

Den første av disse var Indian Hemp Drugs Commission, som britene opprettet, fordi de var bekymret for bruken i sin indiske koloni på slutten av 1800- tallet.

I 1960- og 1970-årene kom kommisjoner i USA, Nederland, Canada, Australia og Storbritannia til samme konklusjon: Skadevirkninger ved cannabis var blitt overdrevet. Man foreslo et lavere straffenivå, men dette fikk lite gehør.

Lossius-Skeie hevder også at man i Colorado, der cannabis er blitt lovlig siden 2012, har sett en stor økning i dødsulykker og akuttinnleggelser.

At det er flere akuttinnleggelser for cannabis, kan godt være. Uerfarne brukere som får i seg for mye og blir skremt, ringer iblant ambulanse.

Imidlertid ender disse situasjonene alltid uten skader, da cannabis har så lav giftvirkning at det ikke forårsaker død eller organskade – i motsetning til alkohol.

Cannabis er også påvist å være langt mindre farlig i forhold til bilkjøring, så en økning i dødsulykker på veiene kan ikke skyldes rusmiddelets egenskaper, men skyldes i stedet uansvarlige sjåfører.

Selv om forskere er enige om at cannabis er langt mindre skadelig enn alkohol, mener ingen i rusreformbevegelsen at cannabis er ufarlig.

Imidlertid vitner den typen overdrivelser som Lossius-Skeie kommer med, om stor kunnskapsmangel.

En nyansert forståelse av cannabis og skadevirkninger forutsetter at man kan innrømme at bruk for de fleste er uproblematisk og at cannabis bare er én av mange faktorer for de som har problemer.

Trond Wathne Tveiten

Venstrepolitikker og blogger