Resept: Gjensidig respekt Fylkessammenslåing: Vi austegder står ikke med lua i hånda. Men vi er likevel spente på hvordan vi skal «Forsterke demokratiet på regionalt nivå gjennom økt dialog, deltakelse og interesse», etter at maktsentrum er flyttet til Kristiansand, skriver Harald Alsvik. (Foto: vidar fløde) SYNSPUNKT: Kruttrøyken har lagt seg, og Aust-Agder er innlemmet i en ny region. Den saken er avgjort med 19 mot 16 stemmer i fylkestinget. Likevel vil Aust-Agder som begrep leve i folks bevissthet i mange generasjoner. 05.01.2017 kl 07:33



Nå begynner kampen om Aust-Agders framtid som del av en større region. De 19 har påtatt seg et enormt ansvar, og det forventes at de 19 flertallsmedlemmene har slagplanen klar for hva vi skal kreve i forbindelse med etableringen av det nye fylket. Mye er ennå uavklart.

Pensjonistpartiet var blant de 16, men vi vil være bevisste på det arbeidet som hele fylkestinget må utføre og være tidlig ute med krav på vegne av Aust-Agder når den endelige avtalen skal vedtas.

Vi er likevel spente på hvordan vi skal «Forsterke demokratiet på regionalt nivå gjennom økt dialog, deltakelse og interesse», etter at maktsentrum er flyttet til Kristiansand.

Når det gjelder navnet på det nye fylket, påstår Agderposten at navnet allerede er bestemt. Jeg vet ikke hvilket organ som har vedtatt dette, siden det ikke har vært diskutert i fylkestinget. Vi vil foreslå Aust- og Vest-Agder fylke.

Dette vil vise respekt for det faktum at sammenslåingen består av to sterke fylker med en sterk bevissthet om egen identitet. Ved å ta med begge navnene, viser vi en gjensidig respekt for hverandre.

Slik har man tenkt i fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Begge disse to fylkene er svært bevisste på identitet og særegenhet til de ulike regionene.

I Aust-Agder ble Åmli vgs slått sammen Tvedestrand vgs, og navnet ble Tvedestrand og Åmli vgs. Slik kan vi vise respekt for hverandre.

Vest-Agder har betydelig flere innbyggere enn Aust-Agder. Det vil selvsagt få betydning for sammensetningen av det nye fylkestinget. Vi bør oppfordre alle partier til å få en så jevn fordeling som mulig fra de to fylkene.

Mange av våre velgere hevder at vestegdene har vist liten raushet i forhandlingene. Nå kan Vest-Agder vise at de er rause og samarbeidsvillige ved å støtte tanken om en jevn fordeling av mandater. På den måten får vi et akseptabelt demokrati i det nye fylket. Da blir vi kanskje ikke bare en underavdeling av Vest-Agder.

Det er et uomtvistelig faktum at alle fylkesting kan omgjøre sine tidligere vedtak. Da må vi sikre ordninger som ivaretar Aust-Agders interesser på sikt. Vi vil også foreslå at fylkesordfører eller fylkesvaraordfører til enhver tid skal komme fra Aust-Agder.

Vi har enorm jobb foran oss. Det skal inngås avtaler med alle ansatte, og alle har rett til en rettferdig og anstendig behandling i tråd med alle lover og avtaler. Alle reglementene skal samordnes, og politisk og administrativ struktur skal tilpasses.

Også representasjon i ulike styrer må gjennomgås. Kan det nye fylket bare uten videre overta alle verv, som i dag skjøttes av Aust- Agder fylkeskommune?

I tillegg til alle fylkeskommunale endringer, pålegges også svært mange organisasjoner og lag å slå seg sammen. Dette har ikke vært utredet, og det kan bety økte utgifter for noen, og intet er sagt om hvem som skal ta det økonomiske ansvaret.

Det er ikke min mening å sette ting i et negativt lys, men det er viktig at vi er klar over at sammenslåingen vil endre hele den politiske og samfunnsmessige strukturen i fylkene.

Aust-Agder har gjennom mange år bygd ut et fullverdig videregående skoletilbud med en desentralisert skolestruktur. Pensjonistpartiet er svært opptatt av at denne strukturen skal opprettholdes, og ved sammenslåingen må sikre oss at denne strukturen ikke raseres.

Vi vil foreslå en passus om at dagens videregående skolestruktur i Aust-Agder bare kan endres ved tre fjerdedels flertall.

Pp er i front når Aust-Agders interesser skal ivaretas, og det er flere rimelige krav som bør stilles. Vi ser for oss at vi kan få støtte fra mange partier i de krav vi vil fremme når detaljene i sammenslåingen skal vedtas og implementeres. Vi austegder står ikke med lua i hånda.

Harald Alsvik

Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet