Rådvill og ung i Arendal Ungdomsliv: Det var ulike meninger blant foreldrene våre om Kilden, og noen fikk faktisk ikke lov til å gå dit. Jeg fikk lov, selv om mora mi sikkert beit mye negler i frykt for at jeg skulle gjøre noe galt. Det heter så fint; «it takes a village to raise a child», og jeg har tenkt masse på hva de voksne menneskene på Kilden har betydd for vanvittig mange ungdommer, skriver Kaisa Augusta Hansen Kurtsdottir. (TIX konsert på Kilden fritidsklubb i Arendal i januar 2017) (Foto: silje Bratland Roksvåg) Gamlebyen skole: Rockeren Ivel (til høyre) mener kommunen banker løs på rockerne dersom Gamlebyen skole forsvinner som kulturmøteplass (Foto: ) : Kaisa Augusta H. Kurtsdottir Vaya con Vulva (Foto: ) LØRDAGSKRONIKK: Jeg hadde et utseende som bare en mor kan elske; piercinger, sort tøy, opp- ned kors, buttons med «snut er ut» og hanekam. Men hvem vet hva som skjer når jeg fyller 26 år, kanskje jeg begynner å interessere meg for strikking og kakeoppskrifter? 04.11.2017 kl 07:53



Jeg oppdaget noe nytt nå nylig. Jeg husker ikke eksakt når det skjedde, men det føltes som om verden hoppa to steg, og plutselig sto jeg og så tilbake på min egen ungdomstid. Det var plutselig gått litt tid, så det føltes så lenge siden, samtidig så nært.

Det høres kanskje teit ut, og kanskje du er mye eldre enn meg og rister på hodet, for jeg er jo bare 25. Men følelsen var ihvertfall helt reell. Jeg fyller faktisk snart 26, og da er jeg på den siden av tjueåra.

Kanskje jeg plutselig begynner å interessere meg for stikking og kakeoppskrifter? Alt kan skje, jeg aner ikke hva jeg har i vente.

Uansett, jeg har tygd mye på hva jeg vil bruke anledningen til. Og jeg har bestemt meg for å prøve å sette ord på den levde, rådville ungdomstiden i Arendal. I det tidsrommet da mora mi sikkert beit mye negler i frykt for at jeg skulle gjøre noe galt.

I den perioden man vender snuta ut for å lukte på verden, og man må tråkke opp sine egne stier. Vennene mine var veldig viktige for meg i denne perioden, og ikke minst de voksne personene jeg møtte.

Det heter så fint, «it takes a village to raise a child». «Det e noe medde asså!»

Jeg husker tydelig da det starta, vennene mine og jeg hadde nemlig øvd oss lenge på å være ungdommer. Vi hadde putta dorull i bh-en og gikk med bind i trusa, selv om vi ikke hadde fått mensen. Sannheten var at jeg måtte vente to lange år til før jeg endelig begynte å blø.

Jeg husker jeg visste alt det var å vite om mensen. Rannveig, naturfagslæreren min på Moltemyr, hadde informert oss godt. Menstruasjon var helt naturlig, eller «natøli», og det skjedde når kroppen var klar.

Jeg følte meg klar lenge før den store begivenhet omsider inntraff på mitt tolvte år. På skolen den påfølgende dagen gikk jeg omkring med en annen holdning. Ryggen var rak, men alt inni meg føltes grumsete.

Jeg hadde hørt så mange ganger at mensen var et tegn på at man snart var voksen. Det føltes som et helt liv til det skulle være en realitet, og det var jeg ordentlig glad for.

Venninnene mine og jeg hadde daglige møter på et handikaptoalett, og her oppdaterte vi hverandre på siste nytt. Hadde noen fått mensen siden sist? Kanskje noen hadde fått en ekte g-streng, herregud som jeg ønska meg g-streng!

Og ikke minst, de ferskeste ryktene om hvem av guttene som hadde fått hår «der nede». På dette tidspunktet sluttet de fleste jeg kjente å leke, men jeg lekte fremdeles – i smug.

Enten spilte du håndball, dansa eller gikk på ten-sing. Falt ikke noe av dette i smak, hang du kanskje på Kilden? Det gjorde jeg. Det var ulike meninger blant foreldrene våre om Kilden, noen fikk faktisk ikke lov til å gå dit. Jeg fikk lov.

På Kilden møtte vi ungdommer fra andre skoler, og vennekretsen vår mangedoblet seg på kort tid. I en kort stund var vi over hundre ungdommer, på samme tid var det alt vi var.

Så ble vi mindre grupper: De som drikker, de som kutta seg, de som bodde på institusjon, nøyetrynene fra Hisøya, trygdeungene fra Jovannslia, de som røyka hasj bak kirka og de som ville prøve alt.

Noen betalte dyrt for valgene de tok den gangen, andre seilte trygt gjennom.

Når jeg ser tilbake på det nå, var det faktisk fint lite som skilte oss, og jeg hadde venner fra alle de nevnte kategoriene. Jeg begynte å forstå hvorfor noen av foreldrene i klassen var skeptiske til Kilden. Ikke fordi Kilden i seg sjøl var en skummel plass, men det var en plass for alle, på godt og vondt.

De voksne på Kilden så oss, helt på ekte. Robert, Sissel, Sølvi og Kim hadde alltid et par minutter til rådighet om vi ville prate om noe. Jeg har tenkt masse på hva disse fire voksne menneskene har betydd for vanvittig mange ungdommer.

Ungdomstiden må være den vanskeligste perioden å være forelder i. Da skal barnet ditt ut i verden og ta sine egne valg. Nå kan du ikke lenger holde barnet ditt i hånda og peke i hvilken retning det skal gå. Vi måtte finne utav det sjøl, på samme måte som du gjorde da du var ungdom.

Om du var en forelder som stolte på at barnet ditt var trygt på Kilden, kan jeg bare fortelle om mine opplevelser derfra. Jeg opplevde at de voksne menneskene på Kilden var tydelige og hadde forventninger til oss. I tillegg hadde de en genuin respekt for ungdommene. De så oss og det vanvittig skjøre og fragile aspektet i oss.

Jeg trodde jeg hadde kamuflert dette godt, med piercinger, sort tøy, opp-ned kors, buttons med «snut er ut» og hanekam. Med andre ord, et utseende bare en mor kan elske!

Vi ramla inn på Kulturcafeen etter at vi så en plakat om en konsert med fri alder. Vi fikk kryss på hånda som indikerte at vi var under atten, og vi innfant oss lydig. Her var det folk vi aldri hadde sett før – bare hørt om.

Vi kom for å se Måneskinn, et band alle i gjengen min var forelska i. Da banda hadde spilt, gikk Onkel Ivel frem og sa i mikken: «Å viss det e noen her som har lyst til å lære å spille et instrument, må dere bære ta kontakt, dere trengår ikkje å kunne en dritt».

Veninnene mine og jeg veksla blikk, vi var nødt til å hive oss på. Og det gjorde vi.

Onkel Ivel hadde fremdeles merke i panna fra mikken han hadde fått klaska der under konserten. Han ble glad for at vi meldte interesse og sa at alt vi trengte å gjøre var å stille opp på Gamlebyen tirsdag neste uke.

Gamlebyen ligger som dere forhåpentligvis vet, på toppen av to ganske krappe bakker. Har du noen gang lurt på hvordan det er å lære seg å røyke i oppoverbakke? Det er ganske stress!

I hvertfall om du samtidig prøver å holde en samtale gående med de fete rockegutta du slår følge med, mens du holder sminka i sjakk under all svetta, med bassgitar på ryggen, og samtidig se kul og upåvirka ut. Aiaiai, det krever presisjon!

Det lå mystikk i veggene på Gamlebyen. Slitne øvingsrom, overfylte askebegre på utsiden og tynt trakta kaffi, som vi drakk med store slurker. Her lærte jeg den viktigste leksa om pønk.

Vi satt i øvingslokalet i kjelleren som fem tente lys; Sandra, Lisa, Karianne, Anja og meg. Onkel Ivel og Stian, som er storebroen til Anja, satt sammen med oss i en sofakrok og fortalte om alt de kunne tilby oss av hjelp til å komme oss opp og fram som band.

Jeg kjente angsten meldte seg og måtte tilstå at ingen av oss kan jo spille en dritt. Onkel Ivel kikka på meg og sa alvorlig: «Vet du hva som er det viktigst når du spiller pønk?» Stillheten lå i rommet, og alle rista på hodet. Han fortsatte: «Det viktigste er å se jævlig kul ut.» Vi nikka samtykkende, sanne ord!

Kort tid etter kom Agderposten på besøk. De ville intervjue det nyetablerte reine jentebandet på Gamlebyen. Etter vanvittig mye fram og tilbake landa vi på bandnavn, Viirus. Det som kom på trykk den påfølgende dagen var mest fiktivt.

Jeg kan huske det sto at vi spilte Blitzkrieg Bop av Ramones, da journalisten kom inn i rommet. Sannheten var at journalisten måtte stemme bassen min, før vi poserte for fotografen.

Vi spilte en sang, det er sant, men det var gatasparasitter, for den hadde Onkel Ivel lært oss.

Kaisa Augusta Hansen Kurtsdottir