Rådmann: - Debatten om kommunens kjøkken ligger tett opp til personangrep DEBATT: - I debatten framover om hvordan matlaging og matleveranse i kommunen skal skj-e ber jeg innstendig om at ikke kommunens ansatte blir gjort til syndebukker, skriver Arendals rådmann Harald Danielsen i dette debattinnlegget. (Foto: Arkiv/Vidar Fløde) I debatten framover om hvordan matlaging og matleveranse i kommunen skal skje ber jeg innstendig om at ikke kommunens ansatte blir gjort til syndebukker, skriver Arendals rådmann Harald Danielsen. 17.10.2018 kl 14:18 (Oppdatert 14:21)



Politikk og arbeidsgiveri

Arendal bystyre har over 3.000 ansatte som hver dag gjør sitt ytterste for å levere tjenester til innbyggere, besøkende og næringsliv. Alt utføres på bystyrets bestilling, og tilstrebes levert innenfor de økonomiske rammer som bystyret stiller til rådighet.

Den politiske debatten knyttet til hvilke tjenester som skal leveres, med hvilken kvalitet og på hvilken måte vil uvilkårlig berøre de ansattes hverdag.

Som ansatte må vi derfor akseptere at vi arbeider i en politisk styrt organisasjon. Og vi må tåle at det er partipolitisk diskusjon om det som er vårt daglige arbeid og det som er vår arbeidsplass.

Samtidig er det viktig at kommunens folkevalgte er seg bevisst at det politiske ordskiftet om tjenester og kvalitet berører det arbeid de ansatte legger engasjement, kompetanse og følelser i.

Debatten som den senere tid er ført i pressen gjennom leserinnlegg vedrørende kommunens kjøkken ligger tett opp til å være personangrep, selv om det nok ikke er slik ment, på dem som er ansatt for å levere mat innenfor de rammer som er stilt til rådighet.

Som rådmann, og den som av bystyret er gitt myndighet til å utøve det daglige arbeidsgiveriet, er det nødvendig å presisere at kommunens kokker og øvrig kjøkkenpersonale utfører sitt daglig arbeid med stor innsats, kompetanse og faglig stolthet. Det må dessuten nevnes at mye av jobben som gjøres skjer i lokaler som sårt trenger fornyelse. Dog uten at nytt kjøkken har nådd opp på listen over prioriterte investeringer.

I debatten framover om hvordan matlaging og matleveranse i kommunen skal skje ber jeg innstendig om at ikke kommunens ansatte blir gjort til syndebukker.

Dagens kjøkkenløsning er resultat av tidligere administrative og politiske prosesser. Og de ansatte jobber lojalt innenfor de rammer som gjelder. Det vil de også gjøre om struktur og organisering endres såfremt ikke debatten blir så personlig belastende at de heller velger en annen arbeidsgiver.

Harald Danielsen

Rådmann Arendal