Politikerne må aldri slutte å lytte til velgerne FRP-KRITIKK: «På tross av et rungende nei fra Frps mange lokallag, stemmer vår førstekandidat på stortingslisten ja til sammenslåing mellom Aust- og Vest-Agder», skriver lederen i Froland Frp, Torgeir Terjesen. Bildet viser fylkestingets møte 12. desember 2016. (Foto: Erik Holand) INNSPILL: Aust-Agder Frps førstekandidat på stortingslisten stemte ja til fylkessammenslåing. Nå ønsker flere av fylkets lokallag nytt nominasjonsmøte til stortingsvalget 2017. 04.01.2017 kl 09:47



I Agderposten 23.12.2016 gir Åshild Bruun-Gundersen uttrykk for at hun er overrasket over de sterke følelsene omkring fylkessammenslåingen. Dette er en avsporing og feilslutning.

Det som opptar store deler av partiorganisasjonen er det massive tillitsbruddet som mange mener foreligger mellom Frps fylkestopper på den ene side og parti, samt velgere på den andre siden.

På tross av et rungende nei fra Frps mange lokallag, stemmer vår førstekandidat på stortingslisten ja til sammenslåing mellom Aust- og Vest-Agder. Dette trosser også en folkeavstemning, samt nylige meningsmålinger. Bruun-Gundersen har valgt å la sin egen oppfatning av saken veie tyngre.

Selvfølgelig er det gode argumenter for denne sammenslåingen, men det er ikke det som er spørsmålet. Spørsmålet er om Frp skal styres «ovenfra og ned» eller «nedenfra og opp»?

Politikere «som vet best»

I det politiske landskapet er det neppe noen mangel på politikere som mener de vet best. Formyndermentalitet og overstyring preger store deler av beslutningene som fattes. Det har og skal være en av Frps styrker at vi som parti ikke opptrer på denne måten. Dette fremstår dessverre som et eksempel på det motsatte.

Generelt og i alle partier er det et stort antall politikere som har sin eneste reelle erfaring fra den politiske lekegrind. De skal fatte viktige beslutninger, men har ingen eller liten erfaring fra den virkelige verden.

Eksempler på hva som skjer når en politisk elite opererer på tvers av befolkningen, har vi sett mange av i den senere tid.

Flere lokallag i sentrale og østlige deler av Aust-Agder ønsker nå et nytt nominasjonsmøte til stortingsvalget 2017. Hvorvidt dette fører til noen endring eller ikke, gjenstår og se.

Det som imidlertid synes glemt, er at uansett hvem som blir nominert, så er vedkommende avhengig av velgerne. Mandatet henger i utgangspunktet i en tynn tråd.

Dersom vi står igjen med en kandidat som ikke har tillit i store deler av velgermassen, har vi et problem. Pr i dag ser det ut til at det er langt enklere å bli nominert enn å bli valgt.

Et godt råd

Den oppstandelsen som nå er i sentrale og østlige deler av fylket, er i så måte ikke noe godt tegn. For illustrasjonens skyld:

I 2015 utgjorde folketallet i bare de fire kommunene hvor lokallagene nå ønsker nytt nominasjonsmøte, ca 50 prosent av befolkningen i hele fylket.

Uansett hvem som til slutt blir nominert til 1. plassen på Frps stortingsliste, har jeg et velmenende råd:

Ikke bli så tykkhudede at dere slutter å lytte til omgivelsene deres! Den eneste farbare veien for Frp er å styres «nedenfra og opp» og ikke «ovenfra og ned».

Torgeir Terjesen

Leder Froland Frp