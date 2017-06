Nå kan alle møte NAV på internet DIGITAL: Gerd Ausland skal pensjoneres etter 50 år hos samme arbeidsgiver. Endring og omstilling er noe av det hun har satt størst pris på i arbeidet. (Foto: Tore Myrberg) : Nina Zachariassen, Kommunikasjonsansvarlig i Nav Aust-Agder. Bakgrunn som journalist, redaktør og kommunikasjonsrådgiver. Utdanning i journalistikk, statsvitenskap, karriereveiledning, helse- og samfunnspsykologi. (Foto: ) Kommunikasjonsansvarlig i Nav Aust-Agder, Nina Zachariassen, har skrevet helgas lørdagskronikk. 03.06.2017 kl 12:00



LØRDAGSKRONIKK

På bildet ser du Gerd Ausland. 70-åringen har jobbet med arbeidssøkere og sykmeldte i Risør i 50 år. I 1967, bare 19 år gammel, begynte Gerd i ekspedisjonen på trygdekontoret. Etter hvert betalte hun ut sykepenger og arbeidsledighetstrygd. Hun forteller nærmest vantro om turene hun hadde til banken og hvordan hun bar med seg opptil 300.000 kroner i kontanter tilbake til kontoret. Penger som skulle ut til sykmeldte og arbeidsledige. I løpet av 50 år er det en ting som har vært sikkert i Gerds jobb: at alle oppgaver endrer seg. Hun har ikke bare vært med på en lang reise i samfunnsutviklingen, hun har også vært med på begynnelsen av den «digitale transformasjonen».

NAV bygger tillit i møte med enkeltmennesker. Tradisjonelt på et kontor, men i stadig større grad må den etableres på digitale plattformer. Flere kan buke selvbetjeningsløsninger på nettet og slippe å komme innom det lokale kontoret. Fra april la NAV om tilbudet ved de NAV-kontorene, som først og fremst skal bistå dem som trenger ekstra hjelp for å komme i arbeid. I forbindelse med omleggingen i tjenestetilbudet har flere også blitt oppmerksomme på at åpningstidene for drop-in-besøk er redusert. Det er to år siden de første NAV-begynte med dette. I vår kom også Aust-Agders største kontor etter: NAV Arendal var godt forberedt, og omleggingen har så langt gått bra. De som kommer til NAV i drop-in-tiden får hjelp til å logge på DittNAV på nav.no. Og når flere kan finne svar på enkle spørsmål selv, kan veilederne ved NAV bruke mer tid i møte dem som trenger mest hjelp, og for dem som har timeavtale, er kontoret åpent hele dagen.

Uansett hvordan NAV møter folk – på nett, telefon eller kontor må tilliten etableres – gjennom veiledernes kompetanse eller selvbetjeningsløsningenes kvalitet. Det er ikke få som har fått hjelp av Gerd Ausland på NAV Risør. Selv om stadig flere av arbeidsoppgavene hennes endrer seg og blir digitalisert, har ikke møtet med mennesker forandret seg. Ikke så rent sjeldent kommer det folk bort og spør henne om råd når de treffer henne på gata. Det setter hun stor pris på. I løpet av et helt arbeidsliv år har hun håndtert nær sagt alle fagfelt i etaten: Pensjon, grunnstønader, attføring, uføre, enslige forsørgere, arbeidsformidling og AAP. Hennes 11 siste år i NAV - etter at trygd, Aetat og sosial ble slått sammen - representerer bare en fjerdedel av et langt arbeidsliv. Før hun blir pensjonist, har hun altså fått med seg starten på nok en stor omstilling.

De fleste innbyggere i Norge har kontakt med NAV på ett eller annet tidspunkt. Akkurat nå mottar 52 prosent av befolkningen i Aust-Agder mottar en ytelse fra NAV, Det kan være barnetrygd, pensjon, sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller en av de andre 50 ytelsene som NAV har ansvar for. Mange av NAVs oppgaver kan utføres av datamaskiner. Men et møte med NAV inneholder så mye mer. Å miste jobben, betyr kanskje også å miste huset. Å bli syk og ikke kunne jobbe gjør oss sårbare. Mye kan stå på spill. Sammen med søknad om dagpenger eller sykepenger følger ofte følelsesmessige utfordringer. Det ikke vanskelig å forestille seg hvordan det er å bli overlatt til nav.no eller en altfor lang telefonkø for den som har det vanskelig og trenger hjelp. Negative følelser forsterkes og rettes - både fortjent og ufortjent - mot NAV.

Omstillingen utfordrer også NAV. Tusenvis av veiledere som Gerd Ausland endrer egne arbeidsmetoder. Samtidig skal de bistå og motivere folk til å bruke nav.no. Selv om NAVs Brukerundersøkelse fra 2016 viser at 56 prosent av de spurte ønsker å samhandle med oss digitalt, er det også mange som ikke kan eller vil. I Aust-Agder har vi fått en god start på digitale brukermøter. I vår har vi vært det fylket i landet som har høyest antall «skriv til bruker» i forhold til innbyggertallet. Og kommer det spørsmål om NAV ikke lenger skal snakke med folk, vet vi at en del veiledere og brukere opplever at de får tettere kontakt med brukerne i skriftlig dialog. I stedet for at NAV ringer når folk henter barna i barnehagen eller er opptatt med andre ting, kan de heller skrive til NAV når det passer for dem og de selv har fokus på sin sak. Å kommunisere digitalt har flere viktige kvaliteter: informasjonen er sikret før den sendes ut, brukerne får svaret skriftlig og får full oversikt i sin egen sak i dialogboksen. De som ringer NAV eller er i møte med NAV får et skriftlig resymè av samtalen på DittNAV.

I 2016 mottok NAV-kontorene i Norge cirka 8,5 millioner henvendelser. NAV-kontorene får mange spørsmål om regelverk, utbetaling og vedtak. På nav.no har alle full tilgang til informasjon om ytelser og regelverk, rettigheter og muligheter. Registrerte arbeidssøkere har digitale veiledere som er tilpasset deres behov. Her kan stadig flere levere digital sykmelding -noe som gir bedre oversikt for både arbeidstaker, arbeidsgiver, lege og NAV. Det er flere grunner til å lose folk over på nett og telefon: Fram til 2030 forventer SSB at den norske befolkning øker med 13 prosent, og at antall NAV-brukere øker tilsvarende. Innvandrerbefolkningen vil øke med 55 prosent, og flere som mangler norsk skal ut i arbeid. For at NAV skal frigjøre mer tid til dem som trenger mest oppfølging for å komme i arbeid, som for eksempel ungdommer og innvandrere, må de som har enklere spørsmål og behov benytte nett og telefon.

Digital dialog med NAV skal ikke være vanskeligere enn å skrive e-post, bruke nettbank og sosiale medier. Å hjelpe folk til å mestre dette er en viktig jobb for NAV. Det er flere grunner til det. Digitaliseringen av samfunnet går sin gang. Det er en både ønsket og nødvendig utvikling. NAV forvalter en stor del av felleskapets ressurser og har et tydelig ansvar knyttet til dette. De som ikke er digitale i hverdagen, kan med tiden få utfordringer i dialogen med samfunnet rundt seg. Både nærmiljø, lag og foreninger og offentlige og private virksomheter ønsker digital samhandling. Hver på sine måter. Noen tar tak i det. Vi vet at både eldreråd og pensjonistforeninger tilbyr eldre opplæring i bruk av nettløsninger og sosiale medier.

En av NAVs viktigste oppgaver å avdekke hvilket hjelpebehov den enkelte har og møte dem der de er. Men selv om det offentlige skal gi god service til innbyggerne, kan ikke digitaliseringen serveres på et fat. Selv om Gerd har tatt endringer på strak arm i 50 år, tok det nok litt tid før hun erkjente hvor genialt digitalt kan være. Det krever at den enkelte tar ansvar for å lære seg grunnleggende digitale ferdigheter.

Nina Zachariassen, kommunikasjonsansvarlig i Nav Aust-Agder