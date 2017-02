Menneskeskapt eller ikke Verden og vi: Kloden vår har aldri vært i eller vil noen gang bli i likevekt, hva klima, landmasser eller havnivå angår. Det vil alltid skje endringer som forandrer våre ytre forutsetninger for liv. (Foto: erik holand) Synspunkt: Når politikere allerede har inntatt holdninger som «ufravikelig faktum», «alle vet jo det nå», klimakatastrofe eller krise, går man på akkord med noe av det viktigste vi er pliktige til å ta vare på; mangfoldet og dynamikken i den frie forskning. 03.02.2017 kl 08:04



Er du for eller mot klima? Dette spørsmålet ble stilt av en journalist i en allmennkringkastende kanal like før jul. Intervjuobjektet var et nytt regjeringsmedlem etter siste utskifting i regjeringen. Hvem spørsmålet ble stilt til, er i grunnen uinteressant.

Det interessante er imidlertid sjangeren som er i ferd med å bre seg blant en del av våre journalister for å få lesere, lyttere, seere eller intervjuobjektene til å tvinges inn på rett eller feil side av en problemstilling, som er meget komplisert. Jeg går ut fra at spørsmålet egentlig dreier seg om i hvilken grad intervjuobjektet tror at klimaendringene er menneskeskapt eller ikke.

Det er kanskje ikke så rart at det er blitt slik og at sjanger utvikles også innenfor en så alvorlig sak, som det klimaspørsmålet representerer, når politikere allerede har inntatt holdninger som «ufravikelig faktum», «alle vet jo det nå», klimakatastrofe eller krise.

Med slike utsagn går man etter min mening på akkord med noe av det viktigste vi er pliktige til å ta vare på; mangfoldet og dynamikken i den frie forskning. Man står i fare for gjennom såkalt rett og galt, å kneble og tilpasse forskningen inn i tvangssystemer, som vi ikke ønsker å kobles til eller være en del av.

Det er enkeltmenneskene som driver utviklingen fremover i forskningen. Forskningsresultater er ikke noe vi stemmer over. De kan være retningsgivende innenfor en viss tid, ja vel, men må tilhøre et uavhengig system hvor dynamikk, utvikling og åpenhet hersker. Forskningens store navn tilbake i historien er gitt frihet til å drive arbeidet videre, uavhengig av trender, politisk- eller økonomisk press.

Jeg synes det er forbausende at forskere i dag innenfor klima, enten det er utenfor eller innenfor klimapanelet vårt, ikke reagerer på eller i større grad redegjør for at det neppe er noen ufravikelige fakta innenfor den forskningen de selv er en del av.

Vi er på gale veier dersom forskningen og ydmykheten for dynamikken rundt den, står i fare for å falle inn i og bli en del av et lett populistisk uttrykksvelde. Dette skaper grobunn for polarisering, intoleranse og lettvinte sannheter.

I forskningen snakker vi om postulater, teorier og modeller. Ingen av dem må være irreversible. Vi kan ikke hoppe av og konkludere med ufravikelige sannheter eller fakta, når det stadig presenteres ny informasjon og nye data. Modeller og teorier vil hele tiden bli utfordret og skal utfordres. Vi må da gå ut fra at disse dataene utnyttes uavhengig og ikke tilpasses et satt behov.

Kloden vår har aldri vært i eller vil noen gang bli i likevekt, hva klima, landmasser eller havnivå angår. Det vil alltid skje endringer som forandrer våre ytre forutsetninger for liv, det er det eneste ufravikelige faktum i denne sammenhengen.

Jeg savner bekreftelser for den politiske uavhengigheten rundt disse spørsmålene. Vi ønsker å høre mer ydmykhet og ikke ufravikelige sannheter, for de eksisterer ikke. Hva med de mange hundre eller tusener av uavhengige forskere som ikke ønsker å være en del av et panel, men som har hjerner, teorier og modeller som faglig sett ikke står tilbake for noe annet? Blir de hørt?

La forskerne få lov til å forske, la dem uforstyrret og upåvirket utvikle sine teorier og modeller. La dem få lov å erfare tilbakeslag, retningsendringer, og nye veier – det er normalt.

Politikerne bør satse langt høyere på tiltak som reduserer eventuelle negative effekter av klimaforandringene både lokalt, regionalt og globalt. Det kan overføres til større fokus på tilhørende bærekraftig miljøindustri; kort- og langsiktig. Få bort dommedagsretorikk og «innsnikssannheter» i klimadebatten, slik at de riktige valgene blir tatt for våre fremtidige generasjoner.

Kjell E. Trommestad

Geolog