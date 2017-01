Men Sørlandet er mer enn sol og sommer Sørlanderiet: Det er slik oslofolk og andre østlendinger ser oss, og det er også slikt markedskonsulenter og turistsjefer bidrar til når de ikke greier å se egdens egenart, men må ty til «Sommer, sol, Sørland» for å få næringslivet til å svive rundt og turistene til å strømme til landsdelen. Men vi har en spennende landsdel som ligger i et grenseland både språklig, kulturelt, økonomisk og politisk, og derfor må ikke sørlanderiet må få lov til å råde og gjøre landsdelens innbyggere til dvaske tjenesteytere og rekespisende noksagter, skriver Kjell-Olav Masdalen. (Foto: ) Når Brexit vant fram i England, Trump er blitt president i USA og Marine Le Pen kan bli president i Frankrike, kan dumskapen også råke Norge, dersom eliten overser folket. Men den siste skansa skal ikke falle. Vi er egder og skal forbli det. Deri ligger sjølrespekten og identiteten, og deri ligger også framtida. 28.01.2017 kl 09:49

I Agderposten fredag 20. januar kunne en lese om folks syn på hva det nye storfylket på Agder skal heite. En ekspert meiner at Sørlandet er det beste navnet for å markedsføre landsdelen. Folk i Oslo vet knapt hva Agder er og avslører sine fordommer.

Det oppløftene er imidlertid at de fleste er klare i sitt svar: Agder. Til og med på Markens i Kristiansand meiner de at navnet skal være Agder. Men er nå dette noe å diskutere i det heile tatt?

Nei, svarer Arne Torp og holder opp kløyvøksa. «Det er i grunnen et dumt spørsmål», «det ville være like riktig å kalle fylket for «Badeland», som det vil være å kalle det for Sørlandet». Han har så uendelig rett.

Han er en av dem som kan landsdelens historie og dermed oppfyller forutsetningene for å ha heimstadrett i fylket, for å gi ei lett omskriving av filosofiprofessor Guttorm Fløistads krav for å ha borgerskap.

Men så sniker det seg inn en nagende tvil. Er det nå så sikkert at ikke markedskreftene, visse medier og sørlanderistene likevel skal få ønsket sitt oppfylt?

Sørlandssendinga eller sorlandetdottno, benytter enhver anledning til å prente inn i folk at Agder egentlig bør heite Sørlandet. Til og med Hovden hevder de er en del av Sørlandet. Men som Arne Torp sier; «Man skal faktisk ikke så mye lenger enn til Vegårshei før det blir rart å kalle det for Sørlandet». Ikke så langt heller, om noen spør meg.

For hva er nå dette Sørlandet anna enn en mental tilstand folk geråder ut i når de sitter med tærne i tanga, plukker reker, drikker øl og hører på måkeskrik.

Simen fra Oslo har iallfall forstått at Sørlandet ikke er et definerbart geografisk område; «Sørlandet starter ved Langesund, kanskje», spør han. Ja, noen har også meint at Drøbak er Sørlandets østligste by.

I Kristiansand og i Sørlandssendinga meiner de nok helst at Sørlandet befinner seg mellom Lillesand og Søgne, iallfall dersom vi skal ta utgangspunkt i det området Kristiansand ønsker å legge under seg og som Sørlandssendinga helst dekker i sine nyhetssendinger.

Egentlig er det ganske frekt det Sørlandssendinga driver på med, nemlig å gjøre den stridbare egden om til en dvask sørlending.

Det er slik oslofolk og andre østlendinger har sett oss, og som vel mange fortsatt gjør, når de pleier sine fordommer om den dobbeltkommuniserende sørlending i bibelbeltet, som har sunket ned i sine eigne elendighetsbeskrivelser.

Det er også slikt markedskonsulenter og turistsjefer bidrar til når de ikke greier å se egdens egenart, men må ty til «Sommer, sol, Sørland» for å få næringslivet til å svive rundt og turistene til å strømme til landsdelen. Skulle tru at de ikke hadde lært seg elementær kunnskap om landsdelens historie og kultur.

Hvorfor er det da så sjølsagt at Agder må være navnet på det nye storfylket? Historisk dybde, definerbarhet og identitet er hovedsvaret.

Mens Sørlandet er ubestemmelig i utstrekning og innhold og en nyskapning som ikke har fått alderens patina, er Agder definerbart både i rom og tid og egden i sitt kulturelle mangfold, dersom en gidder å lære seg landsdelens historie og kultur.

Enkelt er det naturligvis ikke, for landsdelen ligger i et grenseland både språklig, kulturelt, økonomisk og politisk, med andre ord mangfoldig i et historisk perspektiv.

Det er jo nettopp dette som gjør landsdelen så spennende, og det er nettopp derfor at sørlanderiet ikke må få lov til å råde og gjøre landsdelens innbyggere til dvaske tjenesteytere og rekespisende noksagter.

Begrepet Agder kan spores tilbake til 500-tallet, da den romersk-gotiske historieskriveren Jordanes satte navn på menneskene som budde der; augandzi.

Agder og egder kan forklares med begrep som egg, dvs kant, age, dvs uro, altså landet som ligger ved og brytes mot det urolige havet, dit impulsene fra den store verden alltid har slått mot fjærsteina og blitt omforma til vår kultur. Og her ligger Agder fortsatt i spenningsfeltet mellom øst og vest, hav og fjell.

I middelalderen blei Agder delt i Øst-Agder øst for Lindesnes og Nord-Agder vest for Lindesnes. Folk øst for Lindesnes blei helst kalt for østmenn, mens de i vest blei kalt for nordmenn.

Men oppe i landet hadde vi, og har vi fortsatt, noen som helst må defineres som råbygdinger, de som bur i Åseral, Setesdal, Åmli, ja også på Vegårshei, fjellmennene.

Råbygdingene har alltid vært de mest stribare av oss, og de er det vel fortsatt. Men heller ikke egdene lot seg tukte når øvrighetas menn blei for nærgående. Det fikk både Erik Munk og Peder Claussøn Friis merke når kongens og kirkas menn blei for nærgående, dvs når staten blei for foretaksom.

Eller når Kristian Lofthus ikke fikk lov til å drive handel eller bøndene trua med å tukte kjøpmennene i Arendal, når de stengte sine kornkamre.

Vi bør også huske at Agder var den landsdelen, der flest stemte for republikk da det blei holdt avstemming om statsforma i 1905. Slik er det også i dag, som vi har sett når regjeringa vil slå sammen og sentralisere. De lydige som ville gjøre staten til lags har fått merke det. Nesten over heile linja blei det nei, da folket fikk lov til å si meininga si.

Makteliten må slutte å tru at folk er dumme. Gjersdølinger og andre bygdefolk forsto sjølsagt at et par representanter fra bygda ikke kunne forhindre at sjølråderetten ville bli tatt fra dem og makt og tjenester bli sentralisert til Arendal.

De fleste austegder forsto også at makta ville bli konsentrert til Kristiansand, dersom de to fylkene blei slått sammen. Men når folket sier nei, svarer makta med manipulasjon. Ei folkeavstemming settes til side, og en innbyggerundersøkelse skal legitimere det makta ønsker.

Alle vet at slike undersøkelser er bedre egna til å gi de svara spørsmålsstillerne ønsker. Så fikk da makta til slutt vilja si ved hjelp av en fremskrittsrepresentant med «krokodillehud».

Det er en grunn til Brexit vant fram i England, at Trump er blitt president i USA og at Marine Le Pen kan bli president i Frankrike. Tru ikke at dumskapen ikke kan råke Norge, dersom eliten overser folket.

Men den siste skansa skal ikke falle. Vi er egder og skal forbli det. Deri ligger sjølrespekten og identiteten, og deri ligger også framtida.

Kjell-Olav Masdalen