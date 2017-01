Men hva nå, Tvedestrand? Forskningsfiske i Tvedestrand: Når en hummer kan bli 40–50 år gammel og en torsk kan bli 20–30 år, er fem år for knapp tid for å få god kunnskap om effekter av såkalt null-fiske. Men allerede nå er det registrert positive effekter for hummer og torsk i Tvedestrand, skriver Moland og Knutsen. (Foto: havforskningsinstituttet flødevigen) SYNSPUNKT: En modig avgjørelse for fem år siden har gitt Havforskningsinstituttet mulighet til en unik forskning på effektene av redusert fiskepress på fiskebestandene. Vil Tvedestrand videreføre dette viktige arbeidet? 31.01.2017 kl 15:57



Tvedestrand tok en modig avgjørelse for fem år siden, da man bestemte seg for å dele noen av kommunens sjøarealer inn i soner med ulik forvaltningsstatus. Siden 2012 har Tvedestrand hatt et såkalt «null-fiskeområde» – det første og hittil eneste i sitt slag her til lands – og flere soner der det kun er lov å fiske med krok og snøre.

Dette unike frivillige tiltaket ble gjennomført i samarbeid med fiskeriforvaltningen. Havforskningsinstituttet har hatt som oppdrag å overvåke utviklingen til torsk- og hummerbestand.

Nasjonalt har Tvedestrand vært foregangskommunen når det gjelder forvalting av kystsonen og innhenting av kunnskap om marine naturverdier i kommunens sjøarealer. I disse dager skal kommunestyret avgjøre hvorvidt det er aktuelt å videreføre ordningen med bevaringsområder for hummer utenfor Askerøya og kombinasjonen av soner inne i fjorden.

Dersom politikerne velger å videreføre arbeidet med nye forvaltningsverktøy, vil vi som representerer Havforskningsinstituttet, fortsette å prioritere forskningsinnsats i dette unike marine laboratoriet.

I tillegg til oppdraget med den grunnleggende overvåkingen, bruker flere forskere fra Flødevigen denne muligheten til å gjøre annen omfattende forskning i Tvedestrandfjorden. Tiltakene gjennomført i fjorden, ga mulighet til å fremskaffe helt ny kunnskap om leppefisk, torsk og sjøørret.

Siden 2011 – ett år før tiltakene trådte i kraft – har Havforskningsinstituttet drevet målrettet forskning på effektene av redusert fiskepress på fiskebestandene.

Hva skal til for å fremskaffe god kunnskap om effekter av forvaltningstiltak som bevaringsområder og «null-fiske»? Tre elementer er spesielt viktige i denne typen forskning.

Det første er god kunnskap om situasjonen før tiltaket ble innført, såkalte «før-data». Hvordan sto det til med fiskebestandene før tiltaket trådte i kraft? Det andre elementet er at forskningen utføres også utenfor områdene som har fått endret sin status, såkalte «kontrollområder». Hvordan utvikler naturen eller fiskebestandene seg i områder som forvaltes som før? Det tredje viktige elementet er nok tid.

Forskning på naturen og hvordan den reagerer på fredning eller annen påvirkning, er langsiktig arbeid. Vi snakker gjerne om «tidsserier» – flere år med målinger av samme type. Dette er svært viktig innen meteorologi og klimaforskning.

Innen biologisk forskning og ikke minst fiskeribiologi, er lange tidsserier også svært verdifulle. Vi mangler alltid informasjon og må gjøre alt vi kan for å redusere usikkerhet rundt våre resultater og beregninger. Hvor mye tid er tilstrekkelig for å observere effekter av forvaltningstiltak – og for deretter kunne gi gode råd til samfunnet om hvordan de egentlig virker.

Dersom tiltakene er tilpasset artene vil de første effektene av redusert fiskepress melde seg ganske raskt. Dette har skjedd for hummer og torsk i Tvedestrand. Det har blitt flere hummere i bevaringsområdet ved Askerøya, og gjennomsnittsstørrelsen har økt betydelig. Bestanden består nå av flere store hummere innenfor enn utenfor dette området.

Inne i Tvedestrandfjorden har forskningens hovedfokus vært på torsk. Gjennom grundig datainnsamling over flere år kan vi observere at fiskeforbudet har ført til at torskebestanden nå består av flere store individer enn før. De første tegnene på at tiltakene virker har vist seg.

Fem år er ikke lang tid når en hummer kan bli 40–50 år gammel, eller når en vet at en torsk kan bli 20–30 år. Hva som skjer når en god gytebestand får bygge seg opp, og hva som skjer når økte mengder yngel opplever et år med gunstige forhold for rekruttering, er ennå ikke vist i Tvedestrand, til det har tiden vært for knapp.

Kunnskapen vi kan oppnå gjennom langsiktig forskningsarbeid i Tvedestrand, er svært nyttig og har stor overføringsverdi til andre kystkommuner.

Even Moland

Jan Atle Knutsen

Havforskningsinstituttet Flødevigen