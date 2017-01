Men elbilen er ikke klimanøytral

Det er tvingende nødvendig for Toldnæs å bortforklare den middelalderske varmeperioden, fordi perioden viser at den naturlige klimavariasjonen er betydelig, og at det tidligere har vært like varmt som i dag, også uten utslipp av CO2.

Det er heller ingen grunn til å være engstelig for forholdene på Svalbard. Is vil alltid smelte i Arktis når Golfstrømmen øker i styrke og blir varmere, slik den ble i oppvarmingsperioden 1920–1940 og etter 1980.

Beregninger av beliggenheten av iskanten i Barentshavet for siste halvdel av august, viser at den i perioden 1680–1785 ofte lå langt nord for Svalbard, noe som førte til rik hvalfangst i disse farvannene.

En rask forskyvning av isgrensen sørover skjedde mellom 1780 og 1785, og det var mye is på 1800-tallet.

I perioden 1920–1940 og etter 1980 var iskanten igjen nord for Svalbard i august måned. Grønlandshvalen er nå tilbake.

En dobling av CO2 i atmosfæren alene vil bare bidra med mellom 0,1 og 0,7 grader temperaturstigning og ikke tre grader som Toldnæs påstår. Det meste av denne stigningen har allerede skjedd.