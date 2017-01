Mangel på tillit kan føre til politikerforakt

3. Facebook (25. januar): Og den som kom fra sentralt hold og maner til ro i rekkene, Helge A. Njåstad, var til stede på det katastrofale dialogmøtet, der Stalleland ønsket hjelp fra Erdogan for å hindre at Ingebjørg Godskesen kom tilbake. Og ikke bare det. Han, som kom for å hjelpe til med å megle og rydde, han lo (..).

Kandidaten som vant, både ses og høres. Det pekte jeg også på i et internt mailsvar. Dette, som må sies å ha vært en antydning, var etter nominasjonen; der uttalelser som dette falt: (..) «jeg har grodd krokodillehud, slik at all kritikk preller av».

For meg var det en uforståelig situasjon. Spesielt på bakgrunn av alt hun kan vise til å ha oppnådd; innenfor vei, flyplass og fengsel. I tillegg; hun har vist at hun gjør den jobben hun gjør lavmælt- og er 100 prosent til å stole på.

Foranledning her var nominasjonen. Dette var en støtteerklæring til Ingebjørg Godskesen, som et knepent flertall ikke ønsket å nominere videre. Det er et faktum som utledes direkte fra nominasjonsresultatet og å kommentere dette, bør ikke være mot vedtektene.

Forferdelig trist at ikke Ingebjørg, som jobber for folket og med resultater å vise til, får førsteplassen. Men hun gjør det i det stille og uten de store albuene, og for noen foretrekkes det tydeligvis annerledes.

Punkt 1: For ordens skyld refereres hele innlegget her:

Jeg har nummerert punktene for å gjøre det enklere for alle å følge svarene mine opp mot disse.

Dere er part i saken. At dere ikke forstår noe så vidt elementært for enhver saksbehandling, sier mye. Svært mye.

• Mangel på forståelse for enkle habilitetsregler. Som eksempel; Ingen av dere vi har fremmet mistillit overfor i brev referert over, er habile i forhold til å behandle min eksklusjonssak.

Punkt 2: Her henvises til deler av det brevet som ligger til grunn for at jeg og flere ikke har tillit til dere. Dette innestår jeg helt og fullt for, og jeg ser ikke noen grunn til å kommentere ytterligere. Dette på bakgrunn av at det også inneholder flere underskrifter enn min egen.

Jeg pekte på at det jeg siktet til, allerede fremkom i media, og at jeg ikke så noe som helst poeng i å slette mitt innlegg. Jeg vurderte det som innenfor rammene av det man kan tillate seg. Disse har jeg tatt vare på.

Likevel gikk det i saken av 25.01.17 frem at han ikke bare hadde vært til stede på dette møtet, som var et dialogmøte. Han var en av dem som lo av Stallelands «morsomhet» på fraværende Godskesens bekostning .

Som Njåstad sa selv i et intervju 25.01: Det er et viktig element i vår organisasjonskultur at vi ikke snakker ned hverandre.

Foranledningen var en sak i Agderposten 25.01.17 med fokus på at leder i Froland Frp har trukket seg. I dette fremgår det at han har vært på Sørlandet. Det visste jeg jo, for så vidt.

Og den som kom fra sentralt hold og maner til ro i rekkene, Helge A. Njåstad, var til stede på det katastrofale dialogmøtet, der Stalleland ønsket hjelp fra Erdogan for å hindre at Ingebjørg Godskesen kom tilbake. Og ikke bare det.

Jeg har alltid sett på Frp som et parti med ryggrad og integritet, til tross for at man nå befinner seg langt på vei i et kompromiss i regjering.

Det er svært skuffende at ikke Frp sentralt ser alvoret i dette på annen måte enn å tilsynelatende dysse ned saken utad.

Det er rystende at det ser ut som at det er akseptabelt å ha en omtale av kolleger som ligger på dette nivået, bare forumet er et lukket møte.

Det er utrolig at personen som kom med denne uttalelsen, ikke klarer å beklage det han har sagt, men derimot at det ble oppfattet slik – før han i neste sving ber Godskesen trekke seg fra ny nominasjonsrunde og støtte Bruun-Gundersen.

Som du ser, Peter André Busch, er svar noe det koster meg svært lite å gi, et svar du får sammen med flere. Politikken er både for viktig og for likegyldig for meg til at jeg ønsker å være med videre under dere som ledere.

Hva jeg gjør fremover, er derfor ikke bare avhengig av den prosessen dere har mot meg. Det er også avhengig av hva som skjer i forhold til dere som ledere og medlemmer i fylkesstyret.

Tillit er viktig i politikken, og ved den måten dere har valgt å forvalte den tilliten på, har dere brutt alle forutsetninger for videre tillit fra min side.

Det skal ikke være slik at alt er greit bare ikke det blir offentlig. Eller at løftebrudd er ok, så lenge dere klarer å rettferdiggjøre det for dere selv, eller få andre til å tro på at «dere visste bedre». Det er sånn det kan se ut nå, nemlig. Og avslutningsvis; jeg godtar selvsagt ingen eksklusjon på dette grunnlag.

Maurith J. Fagerland

Kasserer i Arendal Frp