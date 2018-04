Lykken er å plumpe litt

9-åringen bråstoppet og så på meg med en tydelig skuffet mine. Han sto midt ute i vannet på noen steiner – et godt stykke fra strandkanten, med skosålene i vannskorpen.

En vanligvis så forsiktig fyr, som jeg var i full ferd med å frata et flott øyeblikk. En varsom gutt som der og da var så glad at han glemte fornuften. En som var der vi alle drømmer om å være: I øyeblikket.

Det var på tampen av påskeferien, og vi var langt ute i havgapet med gode venner. Strålende vær – en sånn dag som er så fin at den ikke kan gjengis på Facebook. Endelig var det vår i luften, skyfri himmel og et snev av varme. Vi voksne nøt kaffe, småprat og stillstand i solen, til lyden av sprudlende barn som lekte i fjæra.

Likevel kom jeg altså på å stoppe leken, fordi barna kunne bli våte på bena. Jeg så det selv, i sekundet etter at ordene mine var sagt. Det skuffede ansiktet, og en gutt som snudde, så hans mor ikke skulle bekymre seg for at han kunne bli våt.

– En mor som i noen store, små sekunder glemte, at det finnes langt større bekymringer enn våte barneføtter en litt varm vårdag. For, slike situasjoner er avgjørende øyeblikk som kan lage tankemønstre for livet. Hva er det vi lærer barna våre – eller andre rundt oss – ved å bremse livsgleden og leken deres fordi de kan bli kalde eller våte, en stakket stund?

Heldigvis rakk jeg å snu i tide. Klumpen i magen da jeg så min sønns ansiktsuttrykk stoppet meg fra å begrense ham. I hvert fall denne gangen. «Det går bra», ropte jeg til ham, mens jeg så at ansiktet hans lyste opp. «Takk, mamma», fikk jeg lyst og lett tilbake.

Hjertet mitt letnet der og da, men erfaringen satte seg i meg. Den kan jeg bruke til noe mer: De få sekundene i et ellers perfekt øyeblikk, hvor jeg så hvordan jeg var nær ved å skuffe og begrense en av mine aller næreste og kjæreste? Det er lærdom som jeg vil ha med meg videre.

For, jeg tror flere enn jeg gjør slike ubevisste bommerter – hver eneste uke, hver eneste dag, hver eneste time, til og med. Vi lever i hverdagen, og vi er vanedyr. Vi handler på vane, og vi kommuniserer på vane. Det er så fort gjort å la dagene gå, og la frykten for både nær og fjern fremtid styre valgene våre.

Akkurat på samme måten som jeg var nær ved å stoppe en av skattene mine i å få lov til å leve i nuet. Han kunne ikke ramle ned fra et fjell, eller få en forstuet fot, i den situasjonen. Han kunne i verste fall plumpet uti helt grunt og litt kaldt vann med kameraten sin, fått seg en god latter, blitt småkald og kanskje litt mer forkjølet.

Skulle jeg stoppe ham fra en slik opplevelse, i sin fineste tid med en av sine beste venner?

Vi ødelegger både tiden og hverandre, med slike begrensninger, tenker jeg.