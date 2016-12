Livet handler om yte og nyte Julefeiring: Det som skal være så veldig godt, kan bli veldig vondt når man ikke henger med i den forventede julestemningen. Det er mange av oss som kjenner på ensomhet, sorg og savn, og for dem kan juletiden faktisk være enda verre enn resten av året. Men er det egentlig så farlig om fasaden slår sprekker, og vi kommer i skade for å vise andre sider enn de vellykkede, flinke og velfriserte? spør Kolbjørn Gunnarson. (Foto: ) : Navn Etternavn Prost (Foto: ) Å være kronikør på julaften er veldig spennende og samtidig veldig krevende. Mange av oss har et positivt forhold til julen. Derfor bør man kanskje skrive om noe som er lyst og lett? 24.12.2016 kl 09:46



Dessverre trenger vi ikke snakke med så mange ulike mennesker før vi oppdager at det i juletiden er flere av oss som kjenner på ensomhet, savn og sorg.

Juletiden kan faktisk være enda verre enn resten av året. Det som skal være så veldig godt, kan bli veldig vondt når man ikke henger med i den forventede julestemningen. Derfor kjenner jeg på motstand mot å skrive om bare det lyse og lette – med fare for å rokke litt i julestemningen. Det får stå sin prøve.

Jeg vil skrive om å legge listen for høyt, og om sårbarhetens viktige bidrag til et bedre liv. Jeg opplever nemlig at listen for når vi kan definere at vi har et godt nok liv, legges høyere og høyere.

Det er ikke så rart at vi får programmer som «Sykt perfekt». Det er ikke så rart at vi hører om stress blant barn og unge, så ille at helsevesenet roper et varsku. Når er det godt nok? Og hva er det som definerer livskvalitet?

Vi kan bare spekulere i hva det på sikt gjør med både unge og voksne å stadig leve med signaler om at vi må utvikle oss og bli stadig bedre – og at det vi gjør og den vi er, egentlig aldri er bra nok.

Så kan man innvende mot dette å si at, jammen, uten utvikling stopper samfunnet opp. Velferden vil forringes, vi vil få færre muligheter, osv. Vi trenger jo en oppvoksende slekt med ambisjoner, med lyst til å bidra, som får stimulert frem sine gode egenskaper – til glede for dem selv og ikke minst fellesskapet. Jeg er så hjertens enig.

Men går det en grense et sted? Ja, det virker slik, siden til og med barn kjenner på stress. Og la oss nå ikke bli fristet til å begynne å tenke på at janteloven med dette blir gjeninnført.

Dette handler ikke om at det ikke er lov å være god og å ha drømmer for livet sitt. Det handler om at livet forhåpentligvis har en nokså bra lengde, og at vi skal kjenne at det er godt å leve i spenningen mellom å yte og nyte.

Historien viser mange eksempler på at det kan bli for mye for noen hver. Biskop i Tunsberg, forfatteren og foredragsholderen, Per Arne Dahl, forteller om den gang han som ung rådgiver ved Modum Bad banket på kontordøren til den høyt respekterte overlegen, Gordon Johnson, med følgende nederlagsfylte budskap:

«Johnson, jeg har møtt veggen». Johnson svarte: «Jeg har ventet på deg...».

Dahl var vel verken den første eller siste som ambisiøst hadde gapt over for mye tidlig i arbeidslivet. Ydmykt måtte han erkjenne at grensen var nådd. Johnson hadde tydeligvis sett signalene. Han kikket opp på Dahl og sa:

«Da håper jeg at du, Per Arne, kan lære det mange av oss har måttet lære, med nogen omkostning: det går ikke an å prøve å bli verdens frelser uten å dø av det».

Plutselig var vi forbi julen og inn i den kristne påskefeiringen, der Jesu død og oppstandelse står i sentrum for relasjonen mellom Gud og mennesker. Jesus viste sårbarhet og menneskelighet – til og med han, som skulle bli verdens frelser.

Når Gud selv kan vise seg som liten – er det ikke da et paradoks at vi har vanskelig for å vise det lille og sårbare i oss? Kanskje sårbarheten, og ikke den stadige utviklingen, kan være en vel så god vei til et godt liv?

Vi nærmer oss et nytt år, og mange av oss har sikkert tanker for hva vi skal gjøre annerledes i 2017. Min opplevelse er at det ofte handler om hva vi skal bli flinkere til. Det er grunn til å stille store spørsmålstegn om dette gagner oss noe særlig, og om det heller er helt andre nyttårsforsett som vil føre oss nærmere det gode liv.

Hvordan ville det vært å ha et nyttårsforsett om at neste år skal jeg være ærligere med meg selv om sider ved livet der jeg er sårbar, og jeg skal vise disse sidene til mine medmennesker?

Åpen sårbarhet er en mangelvare i vår sykt perfekte del av verden. Ved å ikke våge å vise sårbarhet, kan vi gå glipp av varme, nærhet og helt nødvendige relasjoner til hverandre.

Vi står i fare for å bære sårbarheten inni oss, slik at den blir både tung og skjult. For er det egentlig så farlig om fasaden slår sprekker, og vi kommer i skade for å vise andre sider enn de vellykkede, flinke og velfriserte?

Sangeren, låtskriveren og forfatteren, Leonard Cohen, døde i høst. Han har bidratt med tekster fulle av refleksjoner og dyp mening.

I sangen Anthem finner vi strofen «There is a crack in everything. That’s how the light gets in». Sprekker er det i alt og alle. Ifølge Cohen er det gjennom disse lyset slipper inn.

Ved at vi reflekterer litt over disse nydelige ordene, så kan de bli nokså alvorlige i en verden full av fasader som kommuniserer vellykkethet. Dersom vellykketheten og alt det vi er så stolte av, fungerer som sement som tetter sprekkene i fasaden, er det nettopp dette som gjør at vi verken viser vårt lys eller lar oss berike av andres lys.

Spørsmålet er også om vi ved å tette igjen sprekkene, går fullstendig glipp av de helt nødvendige kontrastene i livet. For kommer ikke nettopp opplevd glede som et resultat av at vi har erfart det som ikke er gledelig?

Og vil ikke da mangelen på opplevd glede, gjøre at vi aldri blir mett på gleder og de gode følelser? Da er det i tilfelle ikke rart at vi aldri føler oss gode nok, og at vi aldri får nok av seire og lykke.

Det er utrolig krevende å oppfordre meg selv eller andre til å gå foran med et godt eksempel og vise egen sårbarhet. Faren for å stå åpent frem med hele sitt liv, er at den andre ikke gjør det samme.

I en individuell verden er det å fremelske det kollektive ansvaret, et arbeid som gjøres i motvind – men hva er alternativet?

Sårbarhet er noe vi fortjener å vise hverandre. Sårbarhet er noe som åpnes opp mellom likeverdige mennesker, ikke noe som ydmykt meddeles fra den ene stakkaren til den andre ressurssterke.

Siden det er julaften, og en representant fra Den norske kirke får skrive kronikk, er det naturlig å løfte frem en som har gått foran med det gode eksempelet.

Gud kom selv til jord som sårbart menneskebarn. Siktet var å ivareta relasjonen mellom Gud selv og mennesket.

Gud kom til oss for at vi skal slippe å prestere oss frem til verken Gud eller himmelen. Gud viste tidenes eksempel på å la lyset skinne gjennom sårbarhet. Uansett hvilket livssyn vi måtte ha, kan dette være et eksempel til etterfølgelse.

Sprekkene i din og min tilværelse er ikke tegn på svakhet og ynkelighet. De er tegn på at vi er hele og ekte mennesker – slik mennesket alltid har vært. Og gjennom dem kan vi berike hverandre med lys og varme.

En riktig god jul til alle!

Kolbjørn Gunnarson